Motorola One Macro – makro fotografia pre každého

Do rodiny čistých Androidov prichádza prírastok so zaujímavou výbavou. Makro fotoaparát v jednom z najlacnejších Android One zariadení znie ako zaujímavý počin, ktorý by mal presvedčiť prípadných záujemcov práve na tento smartfón.

Motorola One Macro – Balenie, špecifikácie

Balenie Motorola One Macro okrem farby nevybočuje z dnešných trendov. Výrazná fialová krabička ukrýva pomerne veľký smartfón, pod ktorým sa nachádza príslušenstvo.

Ochranný obal, nabíjačka, kábel, návod a nástroj na vyberanie šuplíka pre SIM a pamäťovú kartu. Žiadne slúchadlá sú možno aj lepšia voľba ako nasilu pribaliť niečo, čo nebude vhodné ani na telefonovanie. Pribalená USB nabíjačka dosahuje maximálny výkon 10 W, tj. 2 A pri napätí 5 V. Motorola toto celkom odvážne nazvala rýchlonabíjanie. Nechcem byť hneď na úvod zlý, takže nabíjaniu sa budem venovať neskôr.