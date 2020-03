Mitsubishi Outlander PHEV – plug-in hybrid ako sa patrí

Svojho času bol Outlander PHEV priekopníkom plug-in hybridov v SUV kategórii. Písal sa rok 2013, keď sa na japonskom trhu po prvýkrát objavil. Ubehlo 7 rokov a Outlander PHEV sa za priekopníka a inovátora stále pokladá. V Mitsubishi Motors mi pred samotným odovzdaním auta povedali niečo, čo som mal v hlave po celý čas testu - Outlander má jeden z najprepracovanejších hybridných pohonov na trhu. Majú pravdu, či ide len o marketingové reči?

Prvé minúty s PHEV

Od Mitsubishi Motors som na test dostal Outlandera PHEV rovno v najvyššej výbave Instyle+, ktorého cena sa podľa súčasného cenníka pohybuje na úrovni 48.490 eur. Outlander PHEV tak mal kopec vymožeností od aktívneho riadenia stability, elektronického riadenia trakcie, rozdelovania brzdného účinku, asistent rozjazdu do kopca, detekcia chodcov, sledovanie mŕtveho uhla, sledovanie dopravy pri cúvaní, pasívneho udržiavani v jazdnom pruhu až po 360 stupňovú kameru.



To, že máte v rukách plug-in hybrid, prezrádza nápis nad prednými kolesami a na zadnej kapote. Vo vnútri sú to zase nápisy na koberčekoch a tlačidlo EV. Len podotknem, že práve Outlander PHEV bude aspoň na teraz vlajkovou loďou Mitsubishi – Pajero sa totiž v Japonsku prestalo vyrábať v minulom roku.

Motor Zážihový motor, 2 synchrónné elektromotory s permanentným neodýmovým magnetom Počet valcov/ventilov 4/16 Zdvihový objem motora [cm3] 2360 Výkon - Zážihový motor kW/k/ot./min 99/135/4500 Krútiaci moment - Zážihový motor [Nm/ot/min] 211/4500 Výkon - predný elektromotor kW/k 60/82 Krútiaci moment - predný elektromotor Nm 137 Výkon - zadný elektromotor kW/k 70/95 Krútiaci moment - zadný elektromotor Nm 195 Maximálny výkon hybridného pohonu kW/k 165/224 Prevádzková hmotnosť 1955 Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 10,5 Maximálna rýchlosť [km/h] 175 Spotreba paliva, komb. prevádzka (norma WLTP*) [l/100 km] 2,0 Spotreba elektrickej energie (norma WLTP*) [Wh/km] 169 Kapacita batérie [kWh] 13,8 Objem batožinového priestoru pri 5 sedadlách 463 Cena testovaného vozidla 48 490 eur

Kompletné parametre

Keď som sadol za volant PHEV, tak som si rovno povedal, že ide o klasický Mitsubishi interiér. Nečakajte desiatky tlačidiel, ani ich dokonalé rozloženie a rozhodne nie sci-fi interiér. K výhradám ich samotného rozloženia sa dostaneme neskôr.

S čím som na začiatku zápasil najviac (asi tak 2 minúty) bolo pohnúť sa dopredu 😊 Páka CVT prevodovky totiž nešla posunúť smerom dohora do pozície D, smerom dole do R išla – avšak pokaždé s pípnutím. Riešenie bolo pomerne jednoduché – páku prevodovky treba najprv posunúť doprava a následne hore alebo dole. Po zaradení D alebo R sa páka opäť presunie do pôvodnej polohy – smerom dole totiž ovládate rekuperáciu na tretí a následne na piaty level. Keď sa mi tento jednoduchý „zádrhel“ podarilo vyriešiť začalo sa s testom. Ak hľadáte mód pre P (parking) tak ten je veľmi netradične vyriešený tlačidlom pred samotnou pákou.