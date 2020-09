Microsoft Flight Simulator 2020 - ani vaša RTX2080 (Ti) nebude stačiť

Microsoft Flight Simulator 2020 je jedna z najočakávanejších hier tohto roka. Hra vyšla pôvodne už v roku 1982 ako verzia 1.0, neskôr dostala až 6 verzií. Potom nasledovalo niekoľko ďalších hier a posledným bol Flight Simulator X z roku 2006.

Microsoft sľuboval s novým Flight Simulatorom 2020 úplne nový zážitok. Postupné odhaľovanie noviniek a možností naznačilo, že pôjde o skvelý a hlavne titul neobmedzených možností. Za vývojom stálo francúzske štúdio ASOBO. To je známe niektorými menšími titulmi, za najväčšie tituly je možné považovať Zoo Tycoon, The Crew 2 či A Plague Tale: Innocence.

Úvod



Microsoft pred pár mesiacmi odhalil hardvérové požiadavky a nebudeme si klamať, boli drastické. Na druhej strane hra ponúka HDR nasvetľovanie či 4K rozlíšenie textúr. Hra sa objavila v službe Xbox Game Pass a rozhodli sme sa túto hru otestovať. Prvým šokom je, že hra na disku vyžaduje 120 – 150 GB. Microsoft celú hru postavil na cloude MS Azure a mapách Bing. K dispozícií na lietanie máte tak celý svet. Servery Azure sa starajú zase o vytváranie 3D objektov. Ku 120 GB tak môžete pripočítať ďalšie desiatky GB na cache máp, ktoré sa stiahnu počas hrania. Túto funkciu môžeme vypnúť. Na druhej strane ponúkne detailnejšie krajiny a mestečká. Odporúčam nastaviť obmedzenie na 20 – 30GB.



MSFS 2020 ponúka samozrejme hru pre jedného hráča ako Live multiplayer. Ten funguje na báze toho, že vám automaticky zobrazuje lietadla iných hráčov. V nastaveniach môžete tiež zmeniť server. Prístupové doby (30ms) sú v poriadky a toto je zvládnuté na jednotku. Osobne nie som žiaden fanúšik leteckých simulátorov a hru som vyskúšal viac-menej zo zvedavosti ale prekvapivo ma natoľko zaujala, že som tu strávil dve desiatky hodín.



Microsoft oficiálne vyžaduje pre hranie aspoň Intel i5-4460/Ryzen 1200 a GTX770 / RX570. Môžeme si rovno povedať, že nároky na grafickú kartu sú poriadne pritiahnuté za vlasy a aj odporúčaná zostava je skôr minimálna.



Hlavné menu je rozdelené na Svetovú mapu, výzvy, letecký tréning, aktivity č novinky. Okrem toho tu nájdeme obchod a nastavenia, ktoré majú nevídané možnosti. Vašou hlavnou časťou budú buď výzvy, kde si môžete skúsiť zalietať a pristáť na zložitých letiskách či preveriť svoje možnosti a lietať v náročnom (vysokohorskom) prostredí. Väčšinou sú tieto výzvy pre začiatočníka náročné a zapotíte sa. Osobne odporúčam začať s tréningom, ktorý je dobre vysvetlený pre začiatočníka a zaučí vás umeniu lietať.



V nastaveniach tiež nájdete manažér obsahu, obchod či logbook s vašimi letmi. Pri štandardnej hre, ktorá je dostupná v rámci Xbox Game Pass ma sklamalo množstvo obsahu. K dispozícií sú síce všetky letiská a celý svet ale len 20 lietadiel. Prepracované mestá a letiská si musíte bohužiaľ za značnú sumu dokúpiť. Za známe pamätihodnosti v Londýne pýta vydavateľ Orbx 7.99€ či za model lietadla Carenado CT182S SKYLANE až 29.99€! Letisko v Innsbrucku vás vyjde na 19.99€. Toto sú však prídavky od tretích strán. Rozšírený obsah od Microsoftu stojí 89.99 alebo až 119.99€. Je tam dostupných viac letísk (Deluxe +5 lietadiel a +5 letísk; Premium Deluxe +10 lietadiel a +10 letísk). Popravde som už v základe čakal výrazne väčší obsah, aj keď sa jedná o simulátor, kde budú možnosti nejak obmedzené. Na druhej strane hra je vonku pár dní a dá sa predpokladať, že obsah sa značne zväčší.



Samotné hranie sa odohráva na mape sveta, kde si vyberáte z pomedzi 20 lietadiel a miesta odletu a príletu, dokonca je možné vybrať i runway. Okrem toho si viete nastaviť, či chcete vidieť lietadlá iných hráčov a preberať real-time počasie z internetu. Mestá sú pomerne dobre prepracované, vrátane tých slovenských. Ako som už naznačil, cloudový server AZURE spracováva mapové podklady a vyrába 3D objekty. Problém má s niektorými budovami netypických tvarov, prípadne pamiatkami, teda ak neboli urobené ručne. Čo vôbec nechápem, je množstvo nefunkčných systémov v lietadlách. Máte požiar? Nemáte ho ako uhasiť. Potrebujete masky? Na určitých lietadlách idú aspoň provizórne aktivovať inde zase nie. Prekvapivo je dobre vyriešený navigačný počítač, hlavný počítač a dobre funguje i autopilot, toto chválim na jednotku. Je to vec, kde vidno, že vývojár pekne zapracoval. Zamrzela ma kamera, ktorá nie je úplne ideálna a pri hraní na gamepade som viackrát siahol na myš. Pritom je tu na výber množstvo kamier a pohľadov. Ešte horšie je to už s náročnosťou hry... poďme sa na to spolu pozrieť.

Hru som testoval na tejto zostave.