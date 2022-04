Mercedes Benz S580e – keď sa neviete rozhodnúť či sedieť vpredu alebo vzadu...

Povedzme si to rovno, Mercedes Benz S580e je auto v ktorom si chcete voziť svoj ctený ..... a je jedno, či si sadnete dopredu za volant alebo dozadu do riaditeľského sedadla. Popravde toto bude naozaj ťažká voľba pri každom naštartovaní auta. Za volantom si užijete sofistikovaný pohon, kombinovaných 510 konských síl (elektromotor má výkon 150 konských síl) s krútiacim momentom 710Nm. Vzadu zase máte k dispozícii prvú triedu, čo sa týka komfortu vrátane masážnej stoličky, osvetlenia, či klímy. Jednoducho sadnite si dozadu a užívajte si cestu, audio systém za ktorý by ste sa nehanbili ani doma, či nočnú oblohu...

Elektrifikácia sa dotkla aj takej klasiky ako S classe a popravde Mercedesu toto vyšlo parádne. Od konkurencie (BMW 745e, Audi A8 L 60 TFSI e, Bentley Flying Spur) má väčšiu batériu a tým pádom aj dojazd a nie len papierovo.

Kapacita batérie Dojazd podľa WLTP MB S580e 28kWh 86-103km BMW 745e 12kWh 54-58km Audi A8 60 TFSI 14.1kWh 46km Bentley Flying Spur Hybrid 14.1kWh Odhad do 46km

Dizajn



Mercedes Benz S580e v predĺženej verzii pôsobí majestátne a je hodný pomenovaniu limuzína – dĺžka dosahuje takmer 5.2 metra. Dizajn je decentný a popravde sa dokážete na auto pozerať hodiny a obdivovať každú krivku. Až po čase si uvedomíte ako naozaj mohutné a majestátne toto auto je. To isté platí aj o interiéri ale k tomu až o chvíľu.



Predná maska pôsobí veľmi decentne ale možno škoda, že dizajnéri Mercedesu nejak nespojili stredné nasávanie s tým spodným. Je však pravda, že takto vyzerá auto mercedeckejšie a spojením nasávania by to už nemuselo byť ono...Za zváženie by to však možno stálo? 😊 Zadná pretiahnutá časť ma jednoducho niečo do seba - žiadna ostrá hrana, iba mierne zdvihnutie plechu pozdĺž celej línie nad nápisom S580e a logom Mercedes.

To, že ide navyše ešte o AMG verziu zistíte pri pohľade na 19“ kolesá – jediné miesto kde to Mercedes zvonka dáva vedieť. Pár ľudí okomentovalo, prečo len tak „malé“ kolesá...Prečo? Lebo pohodlie...To je na tomto aute prvoradé a najdôležitejšie. V zadnej časti sú dva otvory pre výfuky - po dva na každej strane. Nejde o žiadne fake ale reálne výfuky.

Predné svetlá na S580e svietia excelentne a v noci je jazda jedna radosť...