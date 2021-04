Mercedes-Benz GLA 250e – plug-in hybrid so spotrebou pod 4 litre

Keď sa pozriete do ponuky Mercedes-Benz, zistíte, že táto automobilka má vo svojom portfóliu neskutočných 17 verzií elektrifikovaných áut. Ten kto má záujem o plug-in hybrid, či elektrické auto si rozhodne má z čoho vybrať.

Spoluprácu s Mercedes-Benz sme vykopli testom plug-in hybridu GLA 250e. Aj keď „čistá elektrika“ môže byť zaujímavejšia, plug-in hybrid sa skvelo hodí na dom, či do mesta. Navyše môžete hodiť za hlavu starosti s nabíjaním, ak sa potrebujete vydať na dlhšiu cestu...

Dizajn



Nové GLA je z vonka pomerne oblé a pôsobí mohutným dojmom – rovnako ako iné SUV tejto značky. Pritom však ide o pomerne kompaktné SUV, ktoré ponúka vo vnútri naozaj dostatočný priestor pre posádku. Prvých pár dní som doma tvrdil, že je GLA pomerne veľké auto... Na konci testu som si uvedomil, že ani náhodou a ide o skvelé auto do mesta. Ak by som mal GLA 250e niekam zaradiť, padlo by medzi SUV a Crossover kategóriu.



Testovacie auto malo obuté 18“ kolesá o rozmeroch 235/55, ešte so zimnými pneumatikami – dizajn kolies je zameraný na lepšiu spotrebu a päť zdvojených lúčov dopĺňa plastová výplň, ktorá optimalizuje prúdenie vzduchu okolo kolies. Tým je aspoň čiastočne zabezpečené efektívnejšie využívanie elektrickej energie, či paliva.



Keďže ide o plug-in hybrid, auto má dve nádrže – na ľavej strane je nádrž na benzín, na pravej zase dva konektory pre nabíjanie. GLA 250e podporuje jednosmerné DC nabíjanie cez CCS konektor, čo by malo dať majiteľom možnosť nabíjať auto rýchlosťou 24 kW. Teoreticky by tak mali možnosť na takejto rýchlo-nabíjačke stráviť približne pol hodinu.