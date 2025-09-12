Louqe Ghost R1 MkII – The One alebo keď už inú skrinku nebudete chcieť

Louqe je medzi nadšencami SFF buildov dobre známa firma, ktorá je na trhu približne od roku 2018. Louqe pochádza zo švédska a celý tím je zložený iba z 5 ľudí. Louqe vydalo par týždňov dozadu svoju tretiu skrinku s názvom Ghost R1 MkII (predchádzajúce skrinky: Ghost S1, RAW) a dovolím si tvrdiť, že ide o jednu z najlepších SFF skriniek aktuálne na trhu. Skrinky Louqe nie sú úplne určené masám ľudí, tí čo majú o skrinky záujem musia trocha pochopiť filozofiu resp. čo od skriniek očakávať (RAW je toho ideálnym príkladom). R1 MkII je celohliníková skrinka, ktorá bude dostupná v dvoch farebných kombináciách – Ash a Limestone (čierna, sivá s čiernym topom).
Skrinka príde rozložená na jednotlivé časti. Poskladanie zostavy zaberie trocha viac času ako ste zvyknutý.
Predstavenie, špecifikácie
Ghost R1 MkII vznikla hlavne vďaka silnej komunite okolo Louqe resp. samotným pred-objednávkam – len pre predstavu, batch 1 zahŕňal 1000 objednávok, čo je na takto špecifický trh veľmi dobré číslo a samo o sebe hovorí o tom aké skrinky Louqe dokáže spraviť. Batch 1 síce nezažil najlepší štart – skrinka meškala s uvedeným na trh takmer rok (dôvody, ktoré išli viac menej mimo Louqe), a o nie práve najlepšom balení skrinky ani nebudem hovoriť – viem, že viacero ľudí dostalo poškodenú skrinku. Zároveň ale viem, že tu Louqe tvrdo pracuje na tom aby dosiahli rovnakej kvality ako u predošlých skriniek. Zmeny prišli aj vďaka tlaku komunity, zároveň viem potvrdiť, že Mio (hlavný tvorca Louqe) na zmene a vylepšení pracoval takmer hneď. Nejde len o zmenu balenie ale Louqe postupne vymení poškodené kusy skrinky - samozrejme na svoje náklady.
R1 MkII pojme Mini ITX a Mini DTX dosky (posledne spomenutú len v základnom zložený)
SFF skrinka väčšinou znamená, nejaké to obmedzenie – výška CPU chladiča, či možnosti chladenia. Louqe R1 MkII pri svojej veľkosti 265x187x354mm a objeme 17,5l zmazáva nejaké obmedzenia úplne. Do skrinky dáte v pohode CPU chladič o výške 165mm (Noctua NH-D15 G2), 4 slotovú GPU, dva SSD disky a minimálne 2 ventilátory ako intake a outake. Minimálne vravím preto, že sú tu ešte 2 miesta, ktoré sa dajú umiestniť nad grafickú kartu – ale tu záleží koľko slotová karta bude.
Skrinka príde rozobraná na jednotlivé panely, takže celková skúsenosť so skladaním zostavy sa dostáva na vyššiu úroveň ale rovno chcem povedať, že poskladať zostavu do R1 MkII by som nedával niekomu, kto stavá svoju zostavu po prvý krát.
Pridať nový komentár