Logitech Superstrike Pro X2 – táto myška vyhráva súboje…aj srdcia...

Logitech ohlásil svoju novú myšku - Superstrike Pro X2 ešte minulý rok niekedy v Septembri. Prešlo zopár mesiacov a konečne sme sa dočkali tejto unikátnej myšky. Tá sa čoskoro dostane do predaja – ak sa k nej dostanete, gratulujem :) Predpokladám totiž, že pred objednávky zhltnú väčšinu produkcie.
Myška je primárne určená pre esport a hráčov, avšak pre tých, čo strávia za PC viac času, bude táto myška tiež zaujímavá a už čoskoro zistíte prečo.
Špecifikácie
|Počet tlačidiel
|5
|Senzor
|Hero 2
|Rozlíšenie senzora
|100 - 44.000 DPI
|Max.akcelerácia
|88G
|Max.rýchlosť
|888 IPS
|Odozva
|1000 Hz
|Špeciálne funkcie
|
Nastavenie dĺžky stlačenia (L,P tlačidlo)
Sila stlačenie (L,P tlačidlo)
|Hmotnosť
|65g
|Cena
|± 179 Eur
Logitech Superstrike Pro X2 - Predstavenie
Čím je teda táto myška tak unikátna? Popravde je toho pomerne veľa, ale to hlavné, čo oddeľuje túto myšku od ostatných, je možnosť nastaviť si pre ľavé a pravé tlačidlo zvlášť, v ktorej polohe zaznamená klik, silu samotného stlačenia, či reset stlačenia tlačidla tzv. Rapid Trigger Technology.
Superstrike Pro X2 je v tomto smere unikát a jediná myška na svete, kde sa dá niečo takéto nastaviť.
To všetko je možné vďaka HITS alebo Haptic Inductive Trigger System (snáď som to ako tak dobre preložil :) - systém s haptickou indukčnou spúštou).
Klasické mechanické spínače boli nahradené anaiógovýni medenými cievkami s pohyblivým magnetom, ktoré generujú indukciou elektrický náboj. Myška dokáže vytvoriť klik už po 0,6mm a zníži latenciu o 30 milisekúnd – podľa Logitech.
Pre bežného človeka pfff? (napíšem neskôr) pre esport hráčov je to game changer...
A čo ostatné funkcie?
- Hero 2 senzor – 44,000 DPI, 88G akcelerácia
- Bezdrôtová frekvencia snímania alebo polling rate - 8000 Hz, čo v preklade znamená, že PC a myška komunikujú medzi sebou každých 0,125ms.
- Extrémne nízka hmotnosť – 65g (na porovnanie extrémne obľúbená MX Master 3s so 141g pôsobí oproti nej ako kladivo... )
- Výdrž batérie okolo 90 hodín (závisí podľa jednotlivých nastavení)
- Hlavne pre esport hráčov tu je možnosť uložiť jednotlivé nastavenia do pamäti Pro X2
Pridať nový komentár