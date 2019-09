Logitech M590 Multi-Device Silent - tichý pracant

Úvod, balenie, špecifikácia

Do rúk sa mi dostala opäť myš Logitech, ale nie z ergonomickej rady. Tentokrát je to model M590 Multi-Device Silent, ktorý sa pýši tichým chodom. Na prvý pohľad je to obyčajná myš, ktorá ale dokáže prekvapiť.

Logitech M590 sa predáva v klasickom priehľadnom blistri. Na prvý pohľad vidíte, že myš podporuje funkciu FLOW. Ďalej výrobca deklaruje životnosť batérie na 24 mesiacov a tichý chod tlačítok. Obsah balenia sa ničím nevymyká štandardu. Spolu s myšou je k dispozícii Unifying prijímač, dokumentácia a jedna batéria.