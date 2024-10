Lenovo Tab Plus - Zvuk nie je všetko, iba ak by nie

Spoločnosť Lenovo prichádza na trh so zaujímavým tabletom, ktorý je určený hlavne na zábavu. Pričom tou zábavou by mali byť primárne filmy, seriály a hudba. Predsa len by bola škoda nevyužiť spoluprácu výrobcu tabletu a výrobcu audia - JBL, ktorý sa podieľal na vyladení reproduktorov, tých pri tom v zariadení viac než dosť. No samozrejme aj tu sa našli "chybičky krásy", ale vzhľadom na zameranie sa to dá odpustiť, aj keď vždy to môže byť lepšie...

Balenie a špecifikácia

Tablet sa predáva v bielej krabici s fialovými prvkami. Samotná výbava je pomerne chudobná, okrem tabletu nájdete už len napájací kábel, dokumenty a spinku na vyberanie slotu pre microSD kartu. SIM v tomto prípade dnu nevložíte, nakoľko tablet nie je vybavený ani modulom. Čo je síce škoda, ale vzhľadom cenu sa to dá aj akceptovať, novinka od Lenova sa to snaží dobehnúť inde.