Lenovo Legion Tab - Nájde si svojho majiteľa?

Lenovo Legion Tab je zaujímavý tablet, je pomerne kompaktný, ponúka stále výkonný čipset, dostatok RAM aj ROM. Batéria by mala zabezpečiť dostatok výkonu na hranie aj bez možnosti sa pripojiť na nabíjačku. No nie je všetko zlato, čo sa blyští, alebo že by nie? Oplatí sa ísť do herného tabletu, alebo radšej zostať pri hernom smartfóne?
Balenie a špecifikácia
Lenovo Legion Tab prišiel v nenápadnej čiernej krabici, kde nájdete základné príslušenstvo ako USB-C kábel a 45W nabíjačku. Žiadne klávesnice, stojany či stylus nie sú súčasťou balenia, čo je síce zvykom pri tabletoch zameraných na hranie, no určite by pridali na komplexnosti. V základe je aspoň výkonná nabíjačka, čo poteší náročnejších používateľov, ktorí tablet budú využívať aj na intenzívne hranie.
Špecifikácie zodpovedajú hernej kategórii – 8,8-palcový IPS displej s rozlíšením 2560 × 1600 px a 144 Hz obnovovacou frekvenciou, zaručí mimoriadne plynulý obraz so slušnou ostrosťou. Výkon zabezpečuje procesor Snapdragon 8+ Gen 1 s 12 GB RAM a 256 GB rýchleho úložiska, čo patria medzi priemer parametre v tomto segmente. V zariadení nájdete aj kvalitné stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a nadstavbu Legion UI, ktorá beží nad Androidom 15. Systém je zároveň silne optimalizovaný na výkon.
