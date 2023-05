Lenovo Legion 7 Pro - notebook na prácu? To by bola škoda!

Lenovo má novinku v segmente herných notebookov - Legion 7 Pro, bude stáť za to?

Spoločnosť Lenovo predstavuje svoj najnovší model - Legion 7 Pro, ktorý ponúka nekompromisný výkon, krásny a matný displej, či širokú podporu konektorov. Mnohých hráčov poteší podsvietená klávesnica a podsvietenie sa prekvapivo nachádza aj v inej časti notebooku. Kde? To zistíte počas čítania tohto článku. Objavili sa aj nedostatky, ale o všetkých plusoch a mínusoch tohto zariadenia sa dozviete v recenzii.

Lenovo Legion 7 Pro - Špecifikácie

Notebook Lenovo Legon 7 Pro je určený na hry a multimédiá. Srdcom zariadenia je procesor Intel Core i9 - 13900HX s maximálnym taktom až 5,40GHz. CPU sekunduje 32 DDR5 5600MHz GB RAM a 1 TB SSD disk. Hráčov určite poteší dedikovna grafická karta - Nvidia GeForce RTX 4080 Desktop, poskytujúca dostatok výkonu na hranie aj graficky náročných hier. Budúcich majiteľov tejto hernej "mašiny" poteší aj široká podpora konektorov, takže prípadná práca s pripojenými externými zariadeniami vás nebude takmer nijak obmedzovať. Predsa len máloktorý notebook ponúkne 4 USB-A konektory.

Výrobca tentokrát siahol po LED LCD technológii displeja s WQXGA rozlíšením, vzhľadom na 16-palcovú uhlopriečku je obraz pekný a jemný. Mriežku displeja si tak veľmi ťažko všimnete. Poteší aj 240 Hz obnovovacia frekvencia, čo sa hodí hlavne hráčom, ktorí preferujú FPS štýl hier. Výbavu notebooku dopĺňa Wi-Fi modul s podporou štandardu 802.11 ax, ale aj Bluetooth vo verzii 5.1. Tak isto nájdete aj pomaly sa vytrácajúci RJ45 konektor a nakoniec 3,5 mm audio jack.

Špecifikácie

Lenovo Legion 7 Pro - 16IRX8H Uhlopriečka/displej 16,0" WQXGA 2560x1600px Matný IPS 240Hz 500nits G-SYNC LED LCD Materiál tela Hliník a plast CPU Intel Core i9-13900HX (-5,40GHz) GPU Nvidia GeForce RTX 4080 a Intel Iris Xe Operačná pamäť 32GB DDR5 5600MHz Úložisko M.2 PCIe SSD 1000GB Konektivita 1x Wi-Fi 802.11 ax

1× Bluetooth® 5.1

1 x USB typu C™ (USB 3.2 Gen 2, PD 3.0, DisplayPort™ 1.4)

4 x USB typu A (USB 3.2 Gen 1)

1× výstup slúchadiel 1x Thunderbolt 4 kompatibilný s USB-C konektorom 1x RJ45 1x 3,5 mm audio konektor Batéria 99,9 Wh Hmotnosť 2,80 kg Rozmery (ŠxHxV) 22,0 - 25,9 mm x 363,9 mm x 262,2 mm Operačný systém Windows 11 64-bit Orientačná cena približne 4 900 €

Lenovo Legion 7 Pro - Dizajn a spracovanie

Výrobcovia notebookov majú vo zvyku dizajnovo odlíšiť herné notebooky od "klasických". To platí aj pre Lenovo Legion 7 Pro. Na fotografiách si môžete všimnúť ostrejšie hrany, či výraznejšie mriežky chladenia, nehovoriac o hrúbke notebooku. Predsa len Legion 7 Pro ukrýva v sebe výkonný hardvér, ktorý v záťaži produkuje aj veľa tepla. To si vyžaduje priestor na jeho odvod - na to slúžia až štyri mriežky pre odvod nadbytočného tepla. Telo notebooku je z hliníku v matnej šedej úprave, vďaka čomu nie je až tak náchylný na odtlačky prstov.

Veko notebooku zdobia len dva prvky - lesklé logo výrobcu Lenovo a tmavý, taktiež lesklý nápis LEGION. Spodná časť notebooku je v niečom netypická. Väčšina notebookov má otvárací mechanizmus na "zadnej" hrane tela, lenže výrobca išiel na otváranie notebooku inak a posunul mechanizmus približne o dva centimetre do vnútra. Vrchnú časť s displejom tak dokážete otvoriť takmer o 180°. Na vrchnej strane je menší výstup pre webkameru.

Spodná časť notebooku je teda o niečo väčšia, než tá vrchná. Spodnú hranu zdobí RGB pásik smerujúci na stôl. Po pravej strane nájdete od spodnej hrany 3,5 mm audio konektor a manuálny prepínač pre zapnutie/vypnutie webkamery. Potom nastupuje mierne vystúpená čierna plastová časť, ktorá obsahuje USB-A konektor a tri prieduchy chladenia a v rámci ohybu prechádza na zadnú stranu. Tam tiež nájdete tri prieduchy pre chladenie. Následne čierny plast končí a nastupuje naspäť matne šedý hliník obsahujúci výrezy pre RJ45 konektor, USB-C, HDMI, dva USB-A konektory a nabíjací konektor. Pri poslednom konektore nastupuje rovnaký plastový diel, ako na druhej strane a obsahuje po oboch stranách po tri prieduchy na chladenie. Ľavá strana obsahuje už len jeden USB-A konektor a jeden USB-C konektor.

Na spondej strane notebooku nájdete tri gumové podložky. Prvá veľká podložka s nápisom LEGION prechádza takmer cez celú dĺžku zariadenia a nachádza sa na vrchnej časti. Dve menšie nájdete na spodnej časti notebooku. Pozornosť určite upúta aj veľká plocha pre prívod vzduchu. Spodok zariadenia potom už zdobí len nálepka MS Windows a popis notebooku.

Po otvorení notebooku vás privíta krásny 16-palcový LED LCD displej v matnej povrchovej úprave, za čo osobne výrobcu chválim. Potešia aj tenké rámiky. Na vrchnej hrane nájdete vyššie spomenutú web kameru. Vďaka matnej úprave displej nie je až tak náchylný na odtlačky a neleskne sa, aj keď s týmto notebookom veľmi nebudete chcieť cestovať. Jeho váha je totiž až 2,8 kg (podľa výrobcu), bohužiaľ redakčná váha nám váži do dvoch kíl, takže sme nemohli odmerať jeho presnú hmotnosť.

Klávesnica je v čiernom prevedení a pekne sa dopĺňa so šedým šasi notebooku. Výrobca sa "pohral" s detailmi. Hranato pôsobí jej okolie s mierne zvažujúcou sa hranou na spodku. Pod klávesnicou sa nachádza už len veľký touchpad a nálepky, ktoré dopĺňa lesklé logo Lenovo na pravom spodnom rohu. Nad ňou je v strede umiestnené tlačidlo pre zapnutie a vypnutie notebooku.

Lenovo Legion 7 Pro - Výkon a výdrž batérie

Notebook Lenovo Legion 7 Pro je určený na hranie hier a tie si vyžadujú dostatočne výkonný hardvér. Výrobca sa snažil tejto požiadavke čo najlepšie vyhovieť a notebook osadil výkonným procesorom Intel i9 (13900HX), ktorý je schopný dosiahnuť maximálny takt - 5,40 GHz. Výkonný procesor potrebuje dostatok operačnej pamäte, ktorú tvorí v tomto prípade 32 GB DDR5 RAM. Zostavu vám nebude spomaľovať ani úložisko v podobe 1 TB SSD disku, čo je aj podmienkou pre používanie OS Windows 11. Výkonu má teda notebook na rozdávanie a aj vzhľadom na cenu, vám vydrží pekných pár rokov.

Keďže ide o herný notebook, ktorý je pomerne ťažký, tak veľmi ho asi nebudete prenášať a väčšinu času bude pripojený na adaptér. Len čo ak "vypadne elektrina"? Ak budete prezerať webové stránky, batéria vám vydrží napájať komponenty približne 3 hodiny. V prípade, že výpadok nastane počas hrania, notebook mal priemer vo výdrži 2 hodín +/- desiatky minút. Pri sledovaní filmov a seriálov vám batéria vydrží napájať notebook približne dve a pol hodiny.

Lenovo Legion 7 Pro - Praktické skúsenosti

Výhodou notebookov je, že s nimi nemusíte zákonite sedieť za stolom, ako v prípade klasických desktopov. Notebook si môžete položiť napríklad na nohy, brucho, alebo s ním môžete vykonávať iné "joga" polohy, ktoré sú vám pri práci príjemné. Tu by som už ale pouvažoval nad stolíkom (predsa len váha 2,8 kg vie byť časom nepríjemná a môže vám napríklad pokaziť zážitok z hrania). Ten si vďaka kĺbovému systému môžete takmer dokonale prispôsobiť a váha zariadenia už nebude problémom.

Po zapnutí "Legionu" sa hneď dostavil "wau" efekt v podobe rýchlosti štartu notebooku, krásneho displeja a RGB podsvietenia klávesnice. Tá ponúka až šesť režimov zmeny podsvietenia:

"Všetky farby dúhy", ktoré sa točia v kruhu Modré podsvietenie Klávesy sa rozsvietia podľa toho, ktorý stlačíte Farebný "matrix" Ekvalizér z ľavej strany klávesnice Ekvalizér zo stredu klávesnice

Klávesnica okrem zmeny režimov má aj ďalšiu zaujímavú funkciu, keď pri stlačení tlačidla "Fn" väčšina kláves stmavne a ostanú vysvietené len tie, s ktorými je táto funkcia prepojená. Spočiatku bolo mätúce znižovanie podsvietenia displeja a klávesnice - kým obsluhovanie jasu displeja sa nachádzalo na Fx riadku, tak jas klávesnice ste obsluhovali šípkami "hore" a "dole". Písanie bolo pohodlné a stlačenia isté. To platí aj o používaní touchpadu. Vďaka použitému hliníku notebook príjemne chladil ruky položené na ňom.

Bohužiaľ objavili sa aj problémy. Napriek vysokému výkonu sa občas stalo, že notebook predsa len "zamrzol". Jedno také vytuhnutie systému Windows 11 sa stalo, keď som otváral Prieskumníka, čo sa mi zopakovalo aj ďalšie dva razy. Možno sa len jednalo o chybu systému, ktovie. Inak prepínanie medzi spustenými programami bolo rýchle a Legionu 7 Pro nerobilo problémy ani mať spustenú hru na pozadí a popritom pozerať, čo nové sa udialo vo svete.

Keďže notebook Lenovo Legion 7 Pro je určený primárne na hranie, tak som si aj zahral nech viem, čo dokáže (týmto pozdravujem manželku :) ). Ako prvé som si zahral Death Stranding. Notebook pri hre vôbec nezaváhal a to boli nastavenia nastavené na plných detailoch. Bolo počuť len mierne hučanie ventilátorov. Legion 7 Pro sa "nezapotil" ani pri hre Control. Kde už počuť hučanie ventilátorov, boli stratégie. Napriek svojmu "veku" sa hre Anno 2205 podarilo rozozvučať ventilátory. Tu ale musím podotknúť, že hru mám rozohranú na 61 leveli, čo znamená, že už mám obsadených niekoľko krajín a náročnú logistiku rozdeľovania surovín. Notebook napriek tomu neváhal a snažil sa mi poskytnúť plný výkon.

Lenovo Legion 7 Pro - Zhodnotenie a záver

Notebook Lenovo Legion 7 Pro som mal možnosť recenzovať dva týždne a s ťažkým srdcom som ho posielal naspäť výrobcovi. Za necelých 5 000 eur dostanete mašinu, ktorá vám ponúkne pravdepodobne to najlepšie na trhu medzi notebookmi. Procesor Intel Core i9, 32 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD - to by mohlo väčšine hráčov stačiť minimálne na obdobie piatich rokov, možno aj viac. Wau efekt vytvára krásna RGB LED klávesnica. Audiofilov poteší v rámci možnosti logo Harman, no napriek tomu od vstavaných reproduktorov veľa neočakávajte. Hrajú pekne, ale klasickej audio sústave sa to nevyrovná.

Úžasné dojmy pretrvávali takmer stále, až na tri zaváhania počas otvárania Prieskumníka. Napriek tomu notebook v iných prípadoch nesklamal a poskytoval plný výkon tam, kde ho bolo treba - teda na hry. Vo väčšine prípadov nebudete počuť ventilátor. Najväčší hluk chladenia som zaznamenal pri hraní stratégií, hlavne takých, ktoré si potrpia na vysokú mieru komplexnosti. Pri hraní FPS hier by ste nemali postrehnúť zvýšenú hlučnosť.

Oplatí sa teda investovať približne 5 000 eur do herného notebooku? Áno, ak ste vášnivým hráčom, ktorý sa tým pravdepodobne aj živí. V prípade, že hrávate hry z času na čas, bola by to asi zbytočne veľká investícia. Posledná voľba "možno" je v prípade, ak hľadáte notebook s dostatočným výkonom na dlhšie časové obdobie. V tom prípade, by som pridal Lenovo Legion 7 Pro na zoznam. Každopádne, kúpou tohto notebooku môžete len a len získať - v necelých 3 kg dostanete nekompromisný výkon, kvalitné spracovanie a pokoj s hľadaním náhrady na niekoľko rokov.

Je možné si zostaviť počítač v podobnej konfigurácii? Odpoveďou je - áno. Pri snahe dodržať dva základné komponenty - CPU a GPU sa nám podarilo poskladať takmer o 1 000€ lacnejšie. Samozrejme je to aj o kompromisoch a osobných voľbách. Výsledná suma za zostavu je - 3 804,11 € cez Alza konfigurátor.

CPU - Intel Core i9-13900K - 641,90 €

Chladenie CPU - NZXT Kraken X73 RGB - 221,90 €

Základná doska - MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI - 239,75 € €

MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI Grafická karta - GAINWARD GeForce RTX 4080 Phoenix 16G - 1 259 €

RAM - 2× Kingston 16GB DDR5 5600MHz CL36 FURY Beast Black - 99,16 €

HDD - Samsung 970 EVO PLUS 1000 GB - 68,90 €

PC skriňa - Pure Base 500DX Black - 117,90 €

Zdroj - GIGABYTE UD1 000 GM - 121,90 €

Monitor - 34" Philips 34B1U5600CH - 616 €

Kávesnica - Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard US (2019) - 115,90 €

Myš - Logitech G903 Lightspeed Hero - 111,90 €

Operačný systém - Microsoft Windows 11 Home, SK, USB (FPP) - 145,90 €

Za zapožičanie ďakujeme spoločnosti Lenovo (Slovakia) s.r.o.