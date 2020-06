The Last of Us II – Ellie je späť

Prvá časť The Last of Us patrí k najlepším hrám na PS4, trúfnem si povedať, že ide o jednu z najlepších hier, či už na konzole alebo PC. Hlavným trhákom jednotky bol silný príbeh, ktorý si dokázal získať tisíce hráčov a vcítiť sa do kože Joela, či Ellie bolo až podozrivo jednoduché - Naughty Dog jednoducho vytvorili svet, do ktorého sa vedeli vcítiť takmer všetci. Pre tých, čo prvú časť nehrali, ide o postapokalyptický svet kde život neexistuje v podobe aký ho poznáme. Vírus nakazil väčšinu ľudí a tí, čo prežili, bojujú o svoj život každý deň. Ellie bola/je navyše výnimočná tým, že je proti vírusu imúnna a bola tak nádejou pre celý svet. Tí, čo hrali prvú časť vedia ako to dopadlo. Ak ste ju nehrali, odporúčam všetkými desiatimi zahrať si najprv tú a následne sa pustiť do dvojky.

Pohodové začiatky

The Last of Us II začína relatívne pomalým a kľudným tempom, Joel a Ellie žijú v meste Jacksonvile a pocit toho, že je konečne všetko v poriadku je navodený od prvej chvíle. Jacksonvile je uzatvorená mestečko, ktoré má k dispozícii všetko čo treba ku komfortnému životu. Ľudia žijú v domoch, majú prístup k elektrike, vode a tak isto tu funguje normálny spoločenský život. Guľovačka s Jacksonvilskými deťmi len podčiarkuje úvodné príjemné pocity z mestského života.



Na to aby Jacksonvile dokázal takto fungovať, musia z času na čas prečistiť okolie od infikovaných. Takáto cesta čaká Ellie, Joela a ostatných, ktorý sa vydajú na cestu druhej časti s vami – úvodné čistky sú však pomerne jednoduchou záležitosťou. Skôr by som ich nazval tutoriálom do bojových systémov a interakcií s okolím.

Tu Naugty Dog nič nové nevymýšľali a bojový systém je rovnaký ako u jednotky. Stretnete sa tu primárne so štyrmi levelmi infikovaných až po boje s ľuďmi a to, či sa vydáte stealth cestou alebo budete používať zbrane bude už len na vás. Ak aj máte radi akciu a strieľanie, stealth zakrádaniu a samotnému boju sa nevyhnete – počet nábojov ku ktorým sa dostanete počas hry je limitovaný. Niekedy je kvôli počtu nepriateľov doslova vynútený – inak by sa na vás vrhlo toľko postáv, že nemáte šancu prežiť. Treba však povedať, že slabším povahám môže byť proti srsti podrezávanie hrdla nepriateľom (bohužiaľ to inak nejde).

V jednej z úvodných akcií sa k Ellie pridá Dina, ktorá vám bude pomáhať v bojoch, sem tam vám dá nápovedu ak sa niekde v leveli zaseknete. Dinu neviete ani ovládať ani jej dávať príkazy čo má robiť. Až po Seattle vám v bojoch bude vždy pomáhať.

Zvrat

To, že druhé pokračovanie Last of Us nebude len prechádzka ružovou záhradou, naznačí prítomnosť Abby. Na prvý pohľad sa zdá, že jej skupinka ľudí len hľadá miesto kde prežiť. Realita je však iná – hľadajú niekoho z Jacksonvile a za svojím cieľom si pôjdu pomerne tvrdo.

Druhá dejová línia potrvá približne 45 minút a končí tým, že samotnú Abby zachráni Joel a Tommy od hordy infikovaných.

To, čo sa tu následne zomelie si nechám pre seba – tí, čo sa plánujú pustiť do Last of Us II toto rozhodnutie ocenia 😊 Ide o kľúčovú udalosť celej série a od tohoto bodu sa mení relatívna idylka na túžba po pomste. Pomerne jednoduché boje, kedy zabíjate primárne infikovaných (či už guľkami alebo nožom) sa zmenia doslova na jatky. Ellie pre dosiahnutie svojho cieľu spraví čokoľvek a jej rukami zomrú desiatky a desiatky infikovaných ale aj tých neinfikovaných.

Gameplay

Svet v ktorom sa pohybuje dospelá Ellie nie je otvorený ako v prípade hier Rockstar Games ale k cieľu väčšinou vedie len jedna cesta. Po ceste levelmi odporúčam ponavštevovať okolité domy a nájsť čo najviac zásob – alkohol, látky, lekárničky, tabletky, skrutky, náboje... Ich počet závisí podľa obtiažnosti hrania akú si zvolíte (tú si viete zmeniť aj počas hrania). Následne si z nich vie Ellie hocikedy vyrobiť lekárničku, šípy, bomby, či molotov.

Skrutky slúžia na upgrade zbraní – tie si však viete vylepšiť na pracovných doskách, na ktoré narazíte len občas. Rovnako si viete vylepšiť skilly hocikedy počas hrania – na to zase potrebujete zbierať tabletky. Na odomknutie celej „novej sady“ skillov potrebujete pre zmenu nájsť časopisy – napríklad Hunting, Weapon magazín.

Vývojári z Naughty Dog si dali záležať na lokáciách a jednotlivých objektoch, ktoré bude prehľadávať. Nenájdete tu snáď dva rovnaké domy – pocit, že v nich niekto býval a dom bol časom vyrabovaný máte počas celej hry. Nie len domy ale aj divadlo, TV stanice, sklady, či kostol. Niekdajší život je z nich stále cítiť. Celý dej je miestami prerušovaný in game videami, ktoré dotvárajú filmový zážitok z hrania. Hlavne v prvej časti bude týchto in game videí o niečo viac.

Temný príbeh a pomerne veľa zabíjania je prerušované skokmi do minulosti (nie do prvej časti). Ellie a Joel sa napríklad pozrú do múzea s dinosaurami (k Elliniem narodeninám) alebo sa dozviete kedy a ako ste sa naučili strieľať s puškou, ktorá má zoom.



Väčšina bojov je zvládnuteľná na prvý krát, avšak sú to scény kedy by ste ovládač hodili najradšej na zem a odišli od Last of Us II preč – spomenúť môžem úvodné boje v Seattle z WLF alebo so Seraphites – v hre častejšie spomínané pod menom Scars. Jedna chyba a za pár sekúnd máte za sebou desiatky nepriateľov. Nehovoriac o psoch, ktorý vás vedia stopovať a vám neostáva nič iné len pomaly odkráčať na úplne iné miesto ako ste plánovali alebo odlákať psa hodením tehly alebo fľaše.

Našťastie je príbeh tak silný, že ovládač neodložíte a bude skúšať svoje šťastie znova a znova. WLF a Scars sú dve nové frakcie, ktoré vznikli po zániku Firefly. Prvá z nich je skôr vojenská, druhá viac náboženská.



K boju máte k dispozícii viacero zbraní od revolvera až po luk, tehla alebo fľaša omráči nepriateľa len na krátky čas. Ak už raz vystrelíte v skupinke nepriateľov (a je jedno či ide o WLF, Scars alebo infikovaných) počítajte s nasledovným bojom.

Z času na čas sa musíte pustiť aj do pátrania po tom, ako sa dostanete na druhé poschodie alebo do uzatvorenej miestnosti – posunúť musíte napríklad veľký kontajner, správne hodiť lano, či jednoducho rozbiť sklo výkladu (aj keď práve toto môže nalákať infikovaných).

Dĺžka hry sa pohybuje odhadom niekde medzi 25 až 35 hodinami podľa toho, či budete prehľadávať každý kút alebo nie.

Záver

The Last of Us II je skvelá hra, ktorá si vás získa skvelým intenzívnym príbehom, zvratmi v deji, ktoré by ste možno ani nečakali. Vžiť sa do post-apokalyptického sveta a prisvojiť si problémy postáv (či už dobré alebo zlé) za svoje, nebude problém. Celkový čas hrania je na dnešné pomery dobrý, avšak zamrzí na niektorých miestach príliš ťažká obtiažnosť, ktorá tento čas trochu umelo predlžuje. Hra ponúka toho pomerne dosť – stealth akciu, strieľačku, strach a hlavne silný príbeh. Ten kto mal rád prvú časť zhltne dvojku takým istým spôsobom.



Miesta kam sa pozriete sú pomerne rôznorodé aj keď myšlienka je rovnaká – prehľadať jednotlivé miesta, nevyvolať zbytočne rozruch, vyčistiť priestor (nie je nutné) a dosiahnuť tak svoj cieľ. Okrem občasných zaseknutí pri ťažších bojoch som sa pri príbehu Last of Us II ani raz nenudil.

Počas môjho hrania som narazil len na jednu chybu kedy sa NPC zasekla o studňu, čo hovorí o tom, že si Naugty Dog si dali na dvojke poriadne záležať.