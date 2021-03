LAMAX SENTINEL 2 - lacný reproduktor nemusí vždy znamenať dobrý

Ďalším testovaným reproduktorom od spoločnosti LAMAX je model Sentinel 2. Ten stavia na klasickom overenom dizajne. Poteší priaznivá cena.

Balenie a špecifikácie

Reproduktor LAMAX Sentinel 2 dorazil v krabici spolu s dvojicou káblov – jeden 3.5mm jack a druhý USB typu-C na jednej strane a USB Typu-A na druhej strane. Na krabici nájdeme názov, obrázok a špecifikácie.

Reproduktor vizuálne ničím nevyniká a ide o klasický prenosný reproduktor kvádrového tvaru. Na povrchu je pogumovaný a je to presne ten druh materiálu, ktorý je na dotyk nepríjemný – aspoň pre mňa. Na druhej strane výrobca dáva certifikát IP67, čo v praxi znamená, že je odolný voči prachu a dokonca vydrží pri páde do vody až 30 minút. Bočná strana patrí kovovej mriežke, ktorá sa pýši veľkým popisom „LAMAX“. Zariadenie váži 525 gramov pri rozmeroch 182×62×50 milimetrov.

Meniče sú na zariadení úplne odkryté, pričom majú rozmery 48 milimetrov a výkon 2×10W. Rozsah reproduktora je 115 Hz – 15 KHz. To, že zariadeniu chýbajú basy, sa mi na základe špecifikácií potvrdilo aj v praxi. O tom ale neskôr. Reproduktor má podporu 3.5mm jacku, prehrávanie z microSD kariet a Bluetooth staršej verzie 5.0. Poteší aj integrovaný mikrofón. Dosah BT je až do 20 metrov, pričom nový Bluetooth je určite veľkým plusom – má menšiu spotrebu energie a dobrý dosah.

Prax

Ako som už naznačil, celé zariadenie je určené na outdoorové použitie, čomu zodpovedá certifikát IP67. Konektory sú ukryté pod gumenou krytkou. Čo ma potešilo je použitie najnovšieho USB štandardu, Typu-C. Tlačidlá na ovládanie reproduktora sú umiestnené v hornej časti a je nutné vyvinúť väčšiu silu, aby ste ich dali do pohybu. Stláčanie tlačidiel je z dôvodu vodotesnosti nie úplne pohodlné. Nájdete tu tlačidlo zapnutia, prepínanie vstupov, posúvanie skladieb, ovládanie hlasitosti či tlačidlo pre prehrávanie/pozastavenie. Integrovaná batéria má kapacitu 3600 mAh, čo sľubuje prehrávanie až 24 hodín pri polovičnej hlasitosti alebo až do 80% hlasitosti po dobu 12 hodín. Pri plnej hlasitosti som sa dostal zhruba na 9.5 hodiny, čo zodpovedá hodnotám daným výrobcom. Ak si vezmete zariadenie do prírody, poslúži vám celý deň. Aj tento reproduktor podporuje funkciu „True Wireless Stereo“, vďaka ktorému je možné pripojiť druhý reproduktor do páru.

Čo sa týka kvality reprodukcie, z toho som bol značne sklamaný. Skladby znejú priemerne, a hlavne im chýbajú výraznejšie basy. Predtým som mal k dispozícií podobne orientovaný reproduktor JBL a ten vedel krásne „basovať“. Tu sú skladby dosť ploché, vynikajú skôr výšky. Absencia lepších basov ma úplne sklamala. Prekvapivo si reproduktor poradí s ľahšími rockovými pesničkami, avšak tvrdý metal, hip-hop či rap to už nie je úplne jeho parketa. Prekvapila ma ešte kvalita reprodukcie vážnej hudby, tá neznie až tak zle. Poďme si všetko pekne zrekapitulovať.

Záver

Prenosný reproduktor LAMAX Sentinel 2 ma prekvapil kvalitou svojou konštrukcie, avšak ja by som si ho z dôvodu nepríjemnej gumy skutočne nekúpil. Potešila ma prítomnosť USB-C konektora pre nabíjanie a slušnej porcie výdrže na baterku. Poteší tiež certifikát IP67, takže sa ho nemusíte báť použiť ani na pláži či za daždivého počasia. Kvalita reprodukcie je žiaľ slabinou tohto zariadenia. Najviac zamrzia absentujúce basy. Poteší len cena, kedy sa dá zariadenie kúpiť za 30€, za vyššiu cenu by som si LAMAX Sentinel 2 zrejme nekúpil.

Za zapožičanie ďakujeme spoločnosti LAMAX Electronics.