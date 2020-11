Kugoo Kirin Mini 2 - kolobežka pre deti

Kugoo Kirin Mini 2 – Balenie, dizajn, špecifikácie

Už balenie naznačuje menšie rozmery kolobežky. Kugoo Kirin Mini 2 je zabalená v kartónovej krabici s čiernymi nápismi, ktoré prezrádzajú čo sa nachádza v jej vnútri. Po jej otvorení sa vám naskytne pohľad na samotnú kolobežku. Tá je ešte naviac ochránená penovými kusmi, aby nedošlo k jej poškodeniu. Okrem kolobežky sa v krabici nachádzajú rúčky, zvonček, manuál a taška, do ktorej sa da kolobežka zabaliť a ľahšie prenášať.

Možno si myslíte, že na dizajne, alebo vzhľade sa toho na kolobežke moc zmeniť nedá. Súhlasím pokiaľ ide o hlavnú konštrukciu. Tam naozaj sa toho moc vymslieť nedá. V čom sa dá, ale odlíšiť, je materiál z ktorého je kolobežka vyrobená, farebné prevedenie a rôzne detaily. V Kugoo to vedia, (veď toto nie je ich prvá kolobežka) a Kirin Mini 2 tak pôsobí moderne a štýlovo. Žiadne predsudky ohľadne toho, že je to kolobežka z Číny, nie sú na mieste. Prevedenie je kvalitné a aj keď kolobežka má písanú hmotnosť maximálne 65kg, povozil som sa na nej aj ja (100kg) :).

Dominantnými farbami Kirin Mini 2 sú tri: matná čierna (rám), šedá (nášľapná plocha) a červená (upínak zalamovacieho kĺbu). Farebnému prevedeniu nemám čo vytknúť. Kolobežka ako celok pôsobí veľmi pekne a moderne. Čo pôsobí podľa mňa na kolobežke rušivo je dizajn svetiel brzdy. Vedel by som si predstaviť aj decentnejšie riešenie. U detí ale platí: čím viac svetielok, tím je to lepšie. A keďže je primárne určená im, je to tak asi v poriadku.

Kolesá na Kirin Mini 2 sú bezdušové, len každé je z iného materiálu a majú rôznu veľkosť. Predné koleso je veľké 8 palcov (cca 20 cm) a je z polyuretánu. Ide o klasické koliesko na kolobežku a tak s jeho výmenou v prípade opotrebenia by nemal byť problém. Zadné koleso je o niečo menšie, 6,5 palca (cca 16,5 cm) a širšie. Väčšia šírka kolesa je kvôli umiestneniu elektromotora a brzdy. Plásť kolesa je z gumy a jeho výmena je jednoduchá.

Špecifikácie: