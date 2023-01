Kugoo Kirin G2 Max - Ak chcete niečo viac ako len presúvadlo z bodu A do B…

Kolobežky Kugoo sú na našom portáli asi najznámejšie, pretože sa nám dostalo od tohto výrobcu najviac rôznych kolobežiek na test. Niektoré patrili k slabším, niektoré zase k tým lepším a dokázali si obhájiť svoju cenovku. Test kolobežky, ktorú vám predstavím dnes zbehol vo 2 fázach – kolobežka prišla 1x na týždeň a následne musela do ďalšej redakcii a koncom novembra na ďalší týždeň – otestovať batériu počas chladných dní.

Predstavenie

V balení má všetko svoje miesto, každá časť je chránená pevnými polystyrénovými vaničkami

Kugoo Kirin G2 Max nie je úplne obyčajná kolobežka. Disponuje totiž 1000W motorom, maximálnym dojazdom 80 kilometrov, maximálnou rýchlosťou 55 km/h, znesie maximálnu záťaž 120kg, má 4 tlmiče, offroadové pneumatiky, či možnosť nainštalovať si sedanu, ak vás čaká dlhá trasa. G2 Max si až doslova pýta výjazdy do terénu a nie len obyčajnú asfaltku, ktorú zvládne každá kolobežka.

V balení sa nachádza aj "pumpa". Rovno ju hoďte to koša - táto plastová vec nevydrží ani deň...

Dizajn je neokukaný a pôsobí futuristicky - hlavne predná časť okolo kolesa

Ako vidíte na fotkách po dizajnovej stránke je G2 Max naozaj zaujímavý kúsok, ktorý len tak ľahko na cestách nestretnete. Celkový dizajn sa dá zaradiť do kategórie futuristický. Po stránke spracovania tu je všetko na 1 a je jasné, že G2 Max vydrží cestu v teréne bez problémov. Celková hmotnosť kolobežky je 31 kilogramov, takže na šmykľavejšom povrchu si treba dať pozor, lebo vás kolobežka môže stiahnuť k zemi.

Vďaka veľkej plošine pre nohy, bude aj dlhá cesta bezproblémová. Výrobca vhodne zvolil gumu, ktorá sa nešmýka

Keď už kolobežku zložíte, zaberie vám to približne 30 minút, je čas na prvú jazdu. Ako prvé by som vám poradil, nasadiť si helmu a nesekať frajera...Treba si uvedomiť, že kolobežka má naozaj dobré zrýchlenie a maximálnu rýchlosť na úrovni 50 km/h. S tým súvisí samozrejme aj dlhšia brzdná dráha pri vyšších rýchlostiach. Jednoducho, ak s ňou chcete jazdiť v takýchto rýchlostiach, musíte ju najprv dobre poznať. Prvých pár kilometrov je teda o skúšaní a zisťovaní limitov kolobežky ale aj tých svojich.

Keďže ide už o iný typ kolobežky, máte tu aj smerovky, ktoré odporúčam používať ak nie ste na trase jediný.

Nemusíte sa báť, že vás v noci nebude vidno...

Na materiáloch sa nešetrilo, spoje sú pevné a kvalitne spracované

Kotúčové brzdy sú na oboch kolesách

Jazda

A keď už máte toto oťukávanie za sebou, veľmi rýchlo prídete na to, že Kirin G2 Max nie je kolobežka iba na asfaltku – teda áno, poteší dojazd 74 kilometrov, rýchlosť akou sa dokážete presunúť z bodu A do B ale dovolím si tvrdiť, že by ste boli z nej trochu znudený ak by ste ju využívali len takto. Keď na kolobežke stojíte, chcete ju zobrať do terénu, chcete skúsiť poľnú cestu, či blato... Ak už aj nie, tak chcete nájsť čo najrozbitejšiu cestu vo vašom okolí. Tlmiče fungujú parádne a dokážu odfiltrovať kade čo a tu vzniká aj problém – niekedy vám totiž dá mylný klam toho, že môžete na nej všetko.

Na rozbitej ceste dokážu tlmiče utlmiť toho veľa ale keď to preženiete rýchlosťou, na kolobežke ľahko môžete začať „hopkať“ a stratíte nad ňou kontrolu. To isté na blate a v nerovnom teréne kedy vám poľahky môže ísť zadné koleso tam kam nechcete. Čiže ako píšem, z rozumom, zbytočne neohroziť seba ani svoje okolie a je to paráda.

Terén nie je pre Kirin G2 Max problém

Výrobca tak trochu šalamúnsky reklamuje maximálnu rýchlosť 60km/h, ktorú uvidíte na digitálnom tachometri iba vtedy, keď na mieste zdvihnete zadné koleso. So 65kg nákladom na doske by to malo byť 55km/h, čo je už reálne. Pri mojich 81kg som na kolobežke dosiahol maximálnu rýchlosť 50km/h.

A čo ten dvojitý test dojazdu? Pri prvom teste, keď boli teploty ešte okolo 10-12 stupňov Celzia to bolo 76 kilometrov, začiatkom decembra keď sme tu mali okolo 5 stupňov, klesol dojazd o 2 kilometre na približne rovnakej trase – nič zásadné. Všetko pri kombinovaných rýchlostiach... S offroadovou kolobežkou sú tu ešte dve veci s ktorými musíte počítať – pomerne hlučné pneumatiky (uvedomíte si to pri rýchlostiach nad 20km/h) a spomínaná hmotnosť kolobežky 31 kilogramov – na nosenie po schodoch na vyššie ako druhé poschodie to nebude sranda :)

Uchytenie prednej tyče je excelentné a jedno z najpevnejších aké som videl

Záver

Kugoo Kirin G2 Max ma chytila za srdce a nešlo len o adrenalínovú rýchlu jazdu na rovinke. Treba uznať, že tí ktorí majú radi rýchlosť a trochu adrenalínu si 50km/h jazdu celkom užijú. To, čo ma najviac na tejto kolobežke bavilo, bola možnosť zísť z klasickej trasy hocikedy, kedy sa mi zachcelo. Proste viete, že zvládnete blato, nerovnosti, sneh a užijete si kopec zábavy.

Po dizajnovej stránke tak isto patrí G2 Max k unikátnejším kolobežkám a čierno oranžová kombinácia jej celkom sekne. Reálny dojazd je na úrovni 70-75 kilometrov podľa štýlu jazdy a hmotnosti nákladu :)

Jediné, čo sa mi na kolobežke až tak nepozdávalo je pomerne lacno pôsobiaci displej – zobrazuje všetko čo má, je dobre čitateľný ale proste pri kolobežke za skoro 1000 Eur, by to chcelo niečo trošku viac fancy...

Ako som už písal viackrát, ak už takýto typ kolobežky tak treba jazdiť s rozumom. Sú tu už iné rýchlosti, iné brzdné dráhy, väčšia hmotnosť a ľahšie môže prísť k nehode. Akonáhle sa nebudete báť terénu, s Kirin G2 Max si užijete kopec zábavy.