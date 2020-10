Kia Xceed PHEV

Juhokórejský výrobca automobilov Kia má vo svojom portfóliu viacero ekologických áut. Dva čisto elektrické modeli (e-Soul, e-Niro), ktoré dopĺňajú dva hybridy (Sorento, Niro) a tri PHEV verzie (Ceed SW, Xceed a Niro). Kto má o Eco vozidlo záujem, tak ten si u Kia rozhodne vyberie. Kia mi ponúkla na test novinku v podobe Xceed PHEV, ktorá sľubuje 59 kilometrový dojazd na elektrickú energiu.

Svetelná výška Xceedu je 184mm a získate tak 40mm navyše od klasického Ceedu. Pri výletoch na chatu alebo nerovných cestách budete toto plus pre Crossover

Dizajn

Ak by som nedostal na test auto s polepmi „Nový Xceed Plug-in hybrid” – absolútne by ste nemali šancu rozoznať PHEV od klasickej verzie. Keďže nejde o čisté elektrické auto, toto sa mu dá bez problémov odpustiť. Testované auto malo oblečný biely metalický kabát.

Xceed dizajnovo zapadá medzi Stonic a Sportage, pričom ide o štvrtého člena Ceed rodiny (Ceed, Ceed SW, ProCeed/Shooting brake). Xceed patrí navyše do rodiny Crossover áut. Osobne sa mi veľmi páči predĺžený dizajn zadnej časti ukončený dvoma zaslepenými výfukovými koncovkami, ktoré dodávajú Xceedu športovejší vzhľad.

Predĺžená zadná časť pridala k objemu zadného kufra 31 litrov oproti štandardnému Ceed. Na SW alebo ProCeed to však stále nemá – 426 litrov vs 600 litrov vs 594 litrov. Bez väčších problémov sem vpracete kočík aj s nákupom. Dizajn prednej masky je veľmi podobný so Stonicom, či Ceedom a zapadá presne medzi ich dizajn a už spomínaný Sportage.