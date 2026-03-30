Keď hranie bolí: Logitech Pro Racing Wheel

Logitech Pro Racing Wheel je prvý vážnejší „profi“ volant od Logitechu, ktorý už nemieri na občasných hráčov, ale na ľudí, čo trávia pri simulátoroch hodiny hrania a vyžadujú od volantu čo najpresnejšie odozvy.
Logitech Pro Racing wheel - Predstavenie
Pro Racing Wheel je priamy odklon od tradičných ozubených alebo remeňových volantov, ktoré mal (a stále má) Logitech roky v sérii G29/G920/G923.
Volant využíva Direct Drive motor s permanentným 11Nm krútiacim momentom, čo ho radí do ligy tých serióznejších sim-racingových volantov typu Fanatec DD Pro či Moza R9.
- 11 Nm Direct Drive motor znamená, že volant je priamo na hriadeli motora bez ozubených kolies alebo remeňov
- Základňa váži okolo 7 kg a samotný veniec približne 1,5 kg. Priemer venca je 300mm
- Konštrukcia má oceľovú základňu, hliníkové časti a plastový kryt. Veniec je zase potiahnutý kožou a jeho kostra je vyrobená z vystuženého kompozitu.
Páky a ovládanie sú nadimenzované tak, aby vydržali aj agresívnejšie zaobchádzanie, ktorému sa popravde neubránite pri najsilnejšom nastavení 11Nm (k tomu sa dostaneme neskôr). Pádla radenia sú magnetické, s mechanický kliknutím (extrémne rýchle radenie), bez nejakého gumového pocitu z lacnejších volantov. Ani vo svojom aute nemám tak dobrý pocit radenia ako na Pro Racing Wheel Pádla sa správajú ako zo závodného špeciálu a nie z klasického auta.
Pod hlavnými pádlami sa nachádzajú ešte tzv. clutch pádla, ktoré sa dajú použiť ako spojka alebo ručná brzda (alebo teda hocičo, čo si k nim v hre nastavíte).
Základňa má malý OLED displej, ktorý ukazuje otáčky motora a celú radu tlačidiel a otočných voličov – všetko je v pomerne dobrom dosahu palcov bez nutnosti púšťať volant – áno nie na všetky tlačidlá dosiahnete bez nutnosti pustiť volant ale tie najhlavnejšie sú na dosah. V praxi to znamená hlavne to, že si počas jazdy viete meniť napríklad silu trakčnej kontroly, ABS, mapu motora alebo priamo spôsob, akým sa správa force feedback - bez nutnosti nastavovať toto všetko cez menu hry.
