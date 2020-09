Interview s Jeffom Maxwellom (MASH 4077th!) a Ryanom Patrickom (MASH Matters podcast)

Seriál M*A*S*H 4077th je jeden z najznámejších seriálov a aj keď ubehlo už neskutočných 37 rokov! od posledného vysielania M*A*S*H, seriál má stále svojich fanúšikov po celom svete a priestor si nachádza aj u mladšej generácii ľudí. M*A*S*H sa odovzdáva doslova z pokolenia na pokolenie a tvrdenia, že miliónom ľudí po celom svete zmenil život nie sú náhodné. Len málokto nepozná doslova legendárne postavy ako Hawkeye Pierce, Radar, Max Klinger, Margaret Houlihan, Frank Burns, BJ, Trapper, Charles Emerson Winchester, Henry Blake alebo Col.Potter. Lenže M*A*S*H nie je len o týchto postavách ale aj o vedľajších ako Igor, Kelley, Rizo, Mulcahy a ostatný.

Posledná časť tohoto seriálu - Goodbye Farewall and Amen doteraz drží rekord v sledovanosti. Celosvetovo si poslednú časť pozrelo 121.6 milióna ľudí. Predbehol ho len Super Bowl. Len na porovnanie, posledná časť Game of Thrones pritiahla k TV 19.3 milióna ľudí a posledná časť Big Bang Theory zase 18 milióna ľudí.

V podcast svete existuje jeden skvelý, ktorý je dedikovaný presne tomuto seriálu - MASH Matters v ktorom môžete počuť Jeffa Maxwella, ktorý stvárnil kuchára Igora a Ryana Patricka - celoživotného fanúšika tohoto seriálu. Podcast je primárne o samotnom seriáli MASH, so skvelými detailmi od Jeffa a Ryana. Podcast, ktorý beží už druhým rokom hosťoval aj viacero hercov: Jamie Farr, Loretta Swit, Gary Burghoff, Kelley Nakahara, Mike Farell, Alan Alda ale producentov, scénaristov ako: Dan Wilcox, John Rappaport a Burt Metcalfe.

Burt Metcalfe, Gene Reynolds, Larry Gelbart



Pár týždňov dozadu sa mi dostalo šance a možnosť porozprávať sa s Jeffom a Ryanom. Nielen o podcaste ale aj seriály samotnom. Z takmer dvojhodinového rozhovoru vypadlo vyše 15 strán textu a tak tento rozhovor musím rozdeliť na 3 časti. Za seba musím povedať, že tak ako je zábavný samotný podcast, tak sú zábavný v skutočnosti Jeff s Ryanom. Pre mňa ako fanúšika MASH tak ide o splnený sen porozprávať sa s niekým, kto strávil nakrúcaním MASH toľko rokov a rozprávať sa s niekým, kto má rovnakú vášeň pre MASH ako ja (Ryan).

Jeff Maxwell



Jeffova kariéra v šoubiznise začala na strednej škole, keď spolu s kamarátom vytvorili komediálny tím Garrett & Maxwell. Ich komediálne schopnosti sa rýchlo rozvíjali a chlapci pokračovali vo vystúpeniach s takými klasickými zabávačmi, ako sú The Smothers Brothers, Redd Foxx, Flip Wilson, Kenny Loggins a Robin Williams. Po veľmi úspešných siedmich rokoch účinkovania po celom svete sa obaja vydali každý svojou cestou a Jeff sa stal vedúcim štúdia v castingovom oddelení spoločnosti 20th Century Fox. Chýbajúce publikum však Jeff vymenil za zelenú uniformu, ktorá sa stala symbolom najsledovanejšou šou v histórii televízie. Počas deviatich rokov hral Jeff rolu vojaka Igora v ikonickej sérii M*A*S*H.

Účinkoval v mnohých ďalších televíznych programoch a filmoch, vrátane komediálnej klasiky The Kentucky Fried Movie, Jeff tiež napísal, produkoval a režíroval množstvo firemných videí, vrátane dvoch ocenených programov na zvyšovanie povedomia o drogách pre spoločnosť Keebler Corporation: I Believe In Me a Sisters. Vytvoril a vyrobil dve pilotné časti pre televíznu sieť CBS a je držiteľom ceny TV Land za prácu na M*A*S*H.

Niekoľko rokov potom, čo sa séria ukončila, sa Jeff vrátil k svojim koreňom M*A*S*H vytvorením najpredávanejšej kuchárskej knihy Secrets of the M*A*S*H Mess: The Lost Recipes of Private Igor. Kniha plná chutných receptov, listov Igorovej mame a nikdy predtým nezverejnených fotografií bola napísaná preto, aby priblížila Jeffove a Igorove skúsenosti s M*A*S*H - a aby ukázala, že Igor bol tajne veľmi dobrý kuchár.

Jeff a jeho priateľ, Rick Shoemaker, vytvorili rozhlasovú šou Breaking In, ktorá mala poslucháčom pomôcť orientovať sa v zložitom svete zábavného priemyslu. Breaking In bol päťročným hitom v Los Angeleskom rádiu.

Golfista, vášnivý lyžiar a v súčasnosti obyvateľ Los Angeles...Jeffovým cieľom je nakoniec presunúť sa do Jackson Hole vo Wyomingu a lyžovať až kým nezapadne do snehu.

Ryan Patrick



Ryan Patrick strávil väčšinu svojho detstva nahrávaním hlúpych hlasov a bezduchých úvah do svojho magnetofónu. Zdá sa, že niektoré veci sa nikdy nezmenia. Ryan je spisovateľ, rečník, manžel, otec, bývalý amatérsky kúzelník a milovník syra - nie luxusného syra, iba vášho bežného čedara.

Ryan, ktorý je veteránom divadelnej scény, sa predstavil v takmer 100 hrách a muzikáloch. Medzi obľúbené úlohy / predstavenia patria: Willy Loman v snímke Death Of A Salesman, Atticus Finch v snímke To Kill A Mockingbird, Lloyd in Noises Off !, Tevye vo filme Fiddler On The Roof, Oscar Madison vo filme The Odd Couple, viceprezident Panch v 25. ročníku Putnam County Spelling Bee a rôzne svojrázne postavy vo filmoch Greater Tuna a The Complete Works of William Shakespeare (skrátené).

Okrem svojich povinností v M*A*S* H ​​Matters hosťuje Ryan aj v relácii Funny Business: 18-minútový podcast o marketingu, manažmente a sekcii so svojím najlepším priateľom a obchodným partnerom Timom Milesom.

Keď Ryan nesleduje M*A*S*H, baví ho živé divadlo, zbiera autogramy, fandí svojmu milovanému St. Louis Cardinals a pasívne/agresívne kritizuje reklamy iných ľudí.

Ryan býva v južnom Illinois so svojou manželkou, dvoma deťmi a psom menom W * A * L * T * E * R.