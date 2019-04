Inteligetné hodinky a náramok od Lenova

Testovanie hodiniek či smartbandov nebýva u nás príliš zvykom, avšak tentokrát sme mali možnosť otestovať dvojicu zariadení od Lenova.

Úvod - Lenovo Watch 9

Prvým testovaným zariadením je Lenovo Watch 9. Lenovo síce svoje Watch 9 považuje za chytré, ale až tak inteligentné nie sú. Hodinky sú elegantné a na ruke sa nestratia, o tom ale trošku neskôr.

Hodinky prichádzajú do predaja v jednoduchom čiernom obale, kde nájdeme len základný čínsky manuál a odkaz (QR kód) na stiahnutie aplikácie. Hodinky pochádzajú z čínskeho obchodu - Gearbest. Papierová krabička je žiaľ chabá na informácie. V balení sa nenachádza mimochodom žiadna nabíjačka.

Výrobca dodáva hodinky v dvoch farebných prevedeniach – bielom a čiernom. Na prvý pohľad vyzerajú hodinky elegantne. Športovo vyzerajúci je zase gumený ramienok. Spracovanie hodiniek je slušné, sú vyrobené z nerezovej ocele. Hodinky sú vodotesné, avšak majú vymeniteľnú batériu typu CR2032.

Na boku sa nachádza jediné ovládacie tlačidlo hodiniek. Slúži len na párovanie (zapnutie bluetooth) a vypnutie hodiniek. Hodinky majú fyzický ciferník, ktorý je rozdelený na 12 častí, z toho pozície 3,6,9 a 12 sú zvýraznené. Ručičky sú prítomné pre hodiny, minúty a nechýba ani sekundová ručička. Ciferník nie je podsvietený avšak je potretý luminoforom pre použitie v noci. V „hodine dvanástej“ sa nachádza malá informačná LEDKa. Svietiť by mala taktiež čiara lemujúca spodnú časť ciferníka, kde sa nachádza dvojica čísel 0 a 100. Jedno číslo by malo znamenať zmeškaný hovor a druhé zase správu. Inak s pôvodným firmvérom šlo o akýsi krokomer, ktorý zobrazil na koľko % ste splnili denný plán krokov. Od posledných verzií je ale táto funkcia odstránená. Ciferník je inak ukrytý pod hrubým (zrejme zafírovým) sklom.

Vyžaduje sa mobilný telefón s Bluetooth vo verzii aspoň BT5.0, niektorým používateľom sa ale podarilo tiež sfunkčniť hodinky aj s BT 4.2LE.

Všetko podstatné sa ale deje v aplikácii Lenovo Watch (takmer identická ako Lenovo Health). Aplikácia je celkom prehľadná, avšak pre jej plnú funkčnosť vyžaduje vytvorenie Lenovo účtu, čo nebude každému vyhovovať. Podporuje možnosť oznamovania hovoru či SMS/Whatsapp, kedy hodinky vibrujú. V súčasnosti je podporovaných asi 7 aplikácií, nechýba napríklad Skype, ale Viber už napríklad absentuje. Ak spustite fotoaparát z prostredia aplikácie, tak hodinky poslúžia ako diaľkový ovládač pre uzávierku. Ďalším spôsobom je rýchle otočenie zápästia. Okrem toho viete nastaviť alarm, resp. aj niekoľko alarmov počas dňa. Dobrá je aj funkcia, kedy vám po určitej dobe hodinky zavibrujú a upozornia vás, aby ste vykonali pohyb. Slušnou funkciou je tiež odmietnutie hovoru/stíšenie vyzváňania, ktorý sa vykonáva taktiež pomocou jediného ovládacieho tlačidla.

Základnou funkciou hodiniek je krokomer, ten funguje prekvapivo dobre. Obrovskú nevýhodu vidím v tom, že hodinky musia byť stále pripojené k telefónu, nemajú žiadnu internú pamäť (okrem zapamätaných zariadení pre BT). Zvláštne je nastavovanie hodín. Hodinky totiž nevedia aký majú čas na ciferníku, takže „zamrzne“ sekundová ručička a v aplikácií musíte nastaviť aktuálny čas zobrazený na hodinkách (vrátane polohy sek. ručičky), aplikácia následne automatický dotočí ručičky na správny čas. Hodinky tiež umožňujú sledovať informácie o pohybe, spálených kalóriách a spánok. Aplikácia si vie mimochodom vypožičať blesk telefónu a zmerať približne tep (hodinky na to nie sú vôbec potrebné). Ten je síce menej presný ako napríklad na Apple Watch S3, avšak nejakú informačnú hodnotu má.

Najväčším mínusom počas niekoľko mesačného testovania vidím v neschopnosti výrobcu opraviť firmvér 0.4. Ten prakticky „likviduje“ hodinky, tým, že sa po určitej dobe nedokážu pripojiť k telefónu, resp. nefunguje vôbec Bluetooth. Za problémom stojí nadmerné vybíjanie batérie. Ak sa teda dostane batéria pod určitú hranicu napätia, tak firmvér detekuje batériu ako zlú. S úplne novou batériou vydržia hodinky sotva 3 dni. Pre porovnanie, firmvér 0.3 sľubuje dobu výdrže okolo 7 – 9 mesiacov! Hodinky som s novým firmvérom musel neustále rozoberať, čo našťastie ide rýchlo, avšak, ak tak máte robiť 2× za deň, tak to je zlé. Dôvod je jednoduchý – pod krytom batérie je ukryté tlačidlo pre resetovanie do továrenských nastavení. To nie je všetko, niekedy sa musíte pohrať s niekoľkonásobným vyberaním batérie a resetovaním hodiniek, aby sa znova „spamätali“. Ďalším problémom je, že vás aplikácia „núti“ aktualizovať na vyšší firmvér. Našťastie na fóre sa už našiel návod a upravená aplikácia, ktorá vráti nižšiu verziu hodiniek. Obmedzením je nutnosť vypnúť dátové pripojenie pred vstupom do aplikácie. Prečo ale výrobca nedokáže opraviť tak zásadnú chybu, ktorá prakticky blokuje používaniu hodiniek mi jasné nie je. V žiadnom prípade teda neaktualizujte hodinky na v0.4.