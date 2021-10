Inteligentný vysávač 360 S10 – príliš veľké ambície?

Ak ste už niekedy vyberali medzi čínskymi vysávačmi, určite ste narazili na značku ‚360‘ . U nás v redakcii sme tento typ vysávača na test ešte nemali. Po uvedení novinky 360 S10 sme dostali možnosť tento vysávač otestovať. Výrobca sa chváli najpresnejšou detekciou malých objektov na trhu, vďaka senzoru LIDAR. Ten by mal byť schopný detekovať objekty o veľkosti 1cm.

Balenie, špecifikácie



360 S10 príde zabalený v pomerne klasicky veľkej krabici – tento výrobca so svojou novinkou zatiaľ neskočil na posledný trend a to externú zbernú nádobu. Naopak sa chváli troma LIDAR senzormi, ktoré sú ukryté po bokoch vysávača. Tým pádom nemá na vrchu žiaden senzor a zmestí sa do užších priestorov. Použitie senzorov na boku, by malo zabezpečiť, to že S10 vidí pred seba lepšie ako iné vysávače.

Do príslušenstva sa dostali 4 hlavice do elektrickej zásuvky (podľa krajiny), vrátane EÚ koncovky a jedna mopovacia handrička. Pri cene vysávača 445 eur by som čakal aspoň jednu handričku navyše.