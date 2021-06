WE.LOCK - s týmto inteligentným zámkom vám môže kŕmiť psa aj sused

Nestáva sa nám často aby nám do redakcie dorazil takýto kus hardvéru, ak to vieme takto nazvať. Na test nám dorazil zámok, ale nie hocijaký – elektronický. Nás predsa len zaujímalo, či chcete mať takýto zámok doma.

Do testu dorazil akýsi čínsko-nemecko-americký výrobok WE.LOCK SECB.

Úvod

Produktové označenie produktu je SECB0EBL01. Výrobok pochádza z Číny ale na samotnom výrobku nájdeme nemeckú podporu, dokonca cez telefón.



Pozrieme sa najprv na balenie.



Zámok dorazil v modrej krabici, pekne uložený v polystyréne. Okrem samotného zámku nájdeme trojicu RFID kľúčov, montážne kľúče a skrutky a jednoduchý manuál. Musím povedať, že všetko je pekne zabalené.

Samotný zámok je určený na dvere s hrúbkou 35 – 55 milimetrov. Na to si pri kúpe dajte pozor, pretože všetky staršie dvere majú s hrúbkou problém. Zámok síce namontujete ale vložka nie je dostatočné skrytá, potrebujem si teda kúpiť aj krytku zámku, ktorá nie je v balení. V mojom prípade sedel zámok len na jeden balkón a hlavné vchodové dvere.



Montáž je jednoduchá a výrobca tvrdí, že za 3 minúty dokážete nastaviť zámok a namontovať. Stačí za pomoci priložených kľúčov odmontovať jednu stranu zámku. Ak by niekoho zaujímalo ako je to s bezpečnosťou, táto časť patrí do vnútra bytu / domu.

Druhá strana zámku patrí elektrickému kľúču. Ten je možné používať s odtlačkami prstov, priloženými RFID kľúčmi alebo prostredníctvom aplikácie cez Bluetooth.

Zariadenie sa prebúdza stlačením tlačidla, kde sa rozosvieti displej. Podržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd sa objaví jednoduché menu, kde je možné registrovať až 97 odtlačkov až - a 50 tzv. IC kariet. Tie sú podporované s frekvenciou 13.56 MHz alebo typu S50 a S70. Okrem toho viete priradiť BT ovládač, ten však nebol v balení. Jednotlivé karty či odtlačky viete jednoducho odstrániť. Môžete tiež vypnúť úplne BT funkciu alebo kompletne vrátiť zariadenie do továrenských nastavení. Zámok má aj tzv. bezpečnostný kľúč, pričom pod krytkou je skrytý USB konektor. Pomocou QR kódu a pripojeného USB kábla je možné v prípade potreby prostredníctvom spárovanej aplikácie otvoriť zámok. Táto funkcia je však dostupná len pre Android. Mimochodom dĺžku odomknutia zámku viete nastaviť od 10 sekúnd až po jednu minútu.

skrytý USB konektor pre záložné napájanie a otvorenie zámku

možnosť nastaviť šírku zariadenia

šachta na AAA batérie

Aplikácia na ovládanie zámku má názov WE.LOCK. Pre prvé používanie budete potrebovať spárovať váš telefón s aplikáciou a vytvoriť si účet. Zámok spárujete s aplikáciou a všetko jednoducho funguje. Stačí prísť k zariadeniu a pomocou aplikácie jednoducho zámok odomknúť. Zaujímavou funkciou je možnosť „poslať“ práva ďalšej osobe – buď trvalo alebo len dočasne. Pozitívne hodnotím notifikácie pri použití zámku.

montáž

pozor hlavne na hrúbku dverí

zámok dosť vyčnieva a je to práve 2× estetické

Záver

Musím zdôrazniť, že doteraz som s elektrickými zámkami žiadne skúsenosti. Môj dotyk je tak s takýmto zariadením prvýkrát. Zámok od spoločnosti WE.LOCK ma prekvapil. Spracovanie zámku a použitie chrómu je veľmi dobré a celkový dojem zo zámku je viac než nadpriemerný. Zámok nevyzerá vôbec zle. Čo mi vadí je, že ovládacia jednotka je dosť veľká a vytŕča z dverí. Ďalej ma prekvapila rýchla montáž. Zámok dokážete skutočne nahodiť do 10 minút. Škoda, že výrobca nepridal aj jednu krytku, ako je zobrazená na krabici. Budete musieť hľadať inde v obchode po alternatíve, pozeral som však a tieto krytky podľa hrúbky stoja aj 150€. Cena za samotný zámok je rozumná. Ovládanie a nastavenie je jednoduché. Snímač na odtlačky prstov nie sú je presné a odhadoval by som úspešnosť odomknutia na 80-85%. U starších ľudí, testoval som odomykanie s 88-ročnou babkou, je však úspešnosť rapídne nízka – 20 – 25%. V tomto prípade jednoznačne odporúčam odomykanie pomocou priložených IC kariet. Tie fungujú našťastie na 100%. Aplikácia je typická „čínska“. Funguje ale ovládanie je čiastočne nedotiahnuté a vadia mi tam aj čínske znaky, pritom je aplikácia nastavená v angličtine. Na druhej strane je jednoduchá na ovládanie a rovnako aj párovanie prebehlo rýchlo. Záložný kľúč cez mikroUSB konektor si však môžete vytvoriť len na mobil s Androidom. Páčilo sa mi, že na diaľku dokážete priradiť práva aj iným používateľom. Buď množstvo otvorení, trvalý kľúč alebo práva počas určitej časovej doby. Táto funkcia pracuje spolu s iOS rovnako ako s Androidom. Pozvánka funguje tak, že sa vám pošlem unikátny link cez SMS. Každopádne si overte hrúbku dverí. Tu musím trochu výrobcu skritizovať. Na jednej strane totiž uvádza kompatibilitu s dvermi od 35 -105 milimetrov a na druhej strane manuálu zase 35 – 55 milimetrov. Za smerodajnú berte hrúbku aspoň 35 milimetrov. Limit 55 – 105 milimetrov záleží od krytky + hrúbky dverí. 105 milimetrov je maximálna prípustná šírka.