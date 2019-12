VW e-Golf – elektrické auto do mesta, ale aj na krátke výlety mimo neho

Po Hyundai Kona EV sa mi do rúk dostalo druhé čisto elektrické auto. Tentokrát od koncernu VW a jeho najobľúbenejší model v elektrickej podobe Golf. Čo od tohto auta očakávať a pre koho je vlastne turčené sa dočítate v dnešnej recenzii.

Prvé dojmy

Špecifikácie e-Golfu sú pomerne „nudné“ – iba 136 koní, 290Nm točivého momentu a zrýchlenie 0-100 za 9.5 sekundy. Nuda? Nepovedal by som 😊 Menšia zábava ako s Konou? Ani to nie…

Keď nastúpite do e-Golfu, nasadáte vlastne do obyčajného Golfu. Žiadny prvok vo vnútri vás neohúri natoľko, že si poviete wau.

Rovnaké sú sedačky aj ovládacie prvky... Pri recenzii Kona EV som aj vďaka vysokej cenovke (približne 50 tisíc eur) očakával od interiéru pomerne veľa. Do e-Golfu som nasadal s trošku triezvejšími očakávaniami. Napriek tomu musím povedať, že asi od každého elektrického auta očakávam niečo čo hovorí, že nesedíte v aute s klasickou technológiou. Keď vám to nepovie exteriér tak by to mohol naznačiť aspoň interiér.



Ak by sa po stlačení štartovacieho tlačidla (e-Golf má bez kľúčové štartovanie) neozvalo pípnutie prístrojovej dosky a nezmäkol by brzdový pedál ani by ste nevedeli, že ste naštartovali. Interiéru dominujú dva prvky – digitálna prístrojová doska a veľký dotykový displej, cez ktorý si viete zobraziť viaceré informácie, či si nastaviť automatické nabíjanie (čas) alebo pred ohrev interiéru.

Ticho, ktoré v kabíne e-Golfu (a vlastne každého elektro auta) zaznie, je po každé podmanivé. Stačí zaradiť Déčko a môže sa vyraziť na cestu...