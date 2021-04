TEST prenosných reproduktorov SONY alebo keď je EXTRA BASS návykový

Spoločnosť SONY nám zapožičala dvojicu prenosných reproduktorov s názvami SONY SRS-XB33 resp. SBS-XB23.

Prvý menovaný je výkonnejší brat mierený pre náročnejších zákazníkov, ktorý ocenia aj vizuálne karnevalové efekty. Lacnejší model SBS-XB23 je zase určený cenovo-citlivejším zákazníkom, ktorý preferujú menšiu veľkosť a radi si vezmú reproduktor aj do prírody. Poďme si ich prebrať do detailu.

SONY SRS-XB33

SONY SRS-XB33 dorazil vo väčšej krabici, kde nájdeme okrem samotného reproduktora aj USB-C kábel pre nabíjanie a manuál. Krabica je oproti čínskym konkurentom pomerne chudobná.

SONY u tejto rady reproduktorov dlhodobo vyzdvihuje technológiu „EXTRA BASS“, ktorá pomerne slušne zvýrazni rôzne hudobné nástroje (je to akýsi efekt) a samozrejme basy. Tento reproduktor je inak vodotesný, odolný proti prachu, nárazom a má certifikáciu IP67. Reproduktor má tzv. reproduktorovú jednotku X-balanced Speaker s rozsahom 20 – 20 000 Hz. Spodný rozsah pre basy je viac než nadpriemerný. Aby sme v praxi pochopili, čo to znamená. Reproduktor je širokopásmový a multismerový. Obsahuje totiž dvojicu hlavných stereo meničov a dva pomocné virtuálne „pasívne“ subwoofre. Reproduktor si najlepšie predstavte ako „2.2“. Basy pri prehrávaní hudby pracujú, a vidno to na bočných plastových blanách reproduktora. Zvuk z basov je skutočne výnimočný a za toto výrobcu chválim.

V minulosti som sám vlastnil model SRS-XB40 a tento model XB33 mi príde ako vyspelejší ale menší a lacnejší braček. Zvuk je pritom porovnateľný ale za nižšiu cenu v menšom rozmere. Tento reproduktor podobne ako XB40 dostal do vienka niekoľko multi-farebných LED diód. Starší model mi prišiel zbytočne prepchatý LEDkami, nový je určite modernejší – dostal pruhované LED pásiky. Podsvietené sú aj samotné meniče.

Reproduktor sa ovláda pomocou fyzických tlačidiel, ktorých je spolu 9, z toho 6 v hornej časti, prípadne pomocou 2 hlavných aplikácií (píšem nižšie) (zvyšné 3 tlačidlá sú skryté naboku). Nájdeme tu tlačidlo pre zapnutie, párovanie BT, tlačidlo hlasitosti a špecifické tlačidlo „LIVE“ pre prepínanie basov – klasické, LIVE alebo Extra bass.

Reproduktor má tiež integrovanú podporu pre NFC párovanie. V zadnej časti sa za gumeným krytom skrýva USB-C konektor pre nabíjanie, USB-A pre výstup a trojica tlačidiel. Jedno tlačidlo poskytuje informáciu o batérii (alebo dlhé podržanie pre zapnutie/vypnutie podsvietenie) a ďalšie tlačidlá slúžia na „party“ párovanie viacerých reproduktorov. Je možné spojiť buď rovnaké reproduktory do páru pre rozšírené STEREO alebo odlišné reproduktory do „party“ módu. Pre tento účel som použil práve druhý testovaný XB-23. Párovanie by malo byť relatívne jednoduché ale mne trvalo asi 5 pokusov a 10 minút, kým som ich dokázal spárovať.

Aplikačnú podporu zabezpečujú aplikácie SONY MUSIC Center a Fiestable. Prvá aplikácia slúži na jednoduché ovládanie hlasitosti, aktualizáciu zariadenia, či základné nastavenie - vrátane basov. Áno reproduktor sa cez BT dokonca môže aktualizovať, čo sa mi stalo počas testovania. Fiestable je DJ aplikácia, ktorá umožní jednoduché DJ funkcie, napríklad potlačenie výšok, karaoke mód, ovládanie podsvietenia a pridania rôznych audio efektov. Je to funkcia na občasné sa pobavenie pri návšteve s drinkom v ruke. Zaujímavejšia je funkcia „Live alebo Live Audio“, ktorá simuluje šírenie zvuku do 3D a vytvára tak rozšírený 3D efekt. Prekvapivo to funguje dobre. Reproduktor môže fungovať na výšku i šírku, avšak inak ako vertikálne by som ho nepoužíval.

Celý reproduktor je masívny a váži 1.1 kilogramu pri rozmeroch 246×97×106 milimetrov. Kvalita reprodukcie je vzhľadom na rozmery zariadenia dych berúca. SONY využíva spevnenú membránu typu Mica (MRC) a plastovo-gumený kryt pre odolnosť voči prachu. Bočné pasívne meniče majú plastové krytie. Absolútne úžasné sú rozšírené basy „EXTRA BASS“. Pritom sa nebavíme o prebasovaní typu Beats Audio. Reproduktor si poradí s každým hudobným žánrom ale exceluje hlavne v rockovej a hip-hopovej hudbe. Jednoducho hrá skvele. Ako som už spomínal príde mi ako „baby model XB40“.

Reproduktor si rozumie s BT5.0, profilmi A2DP/AVRCP/HSP/HFP a kodekmi SBC, AAC, LDAC. Jeho výdrž je 18 – 24 hodín, v závislosti od hlasitosti a od toho, či máte zapnuté rozšírené basy. Nabíjanie však mohlo byť aj lepšie, pretože trvá 2 – 3 hodiny. Reproduktor dokáže dobíjať telefón 5V a 1A, teda 5W. Samozrejmosťou je integrovaný mikrofón.