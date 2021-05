Staviame Mini ITX zostavu so Silverstone

Tí z vás, ktorý nás sledujú na Facebooku tušia, že sa niečo “zomlelo” uý dávnejšie v spolupráci so Silverstone. Na recenziu sme postupne dostali biely AiO chladič PF240W a bielu skrinku Sugo 14. V hlave sa mi zrodil nápad na biely build. Silverstone zapožičal ešte jeden komponent a to presnejšie zdroj ST65F-PT.

Lenže zohnať biele RAMky, bielu grafickú kartu sa ukázal ako celkom veľký problém a tak neostávalo nič iné ako sa s tým popasovať po svojom...

Komponenty



Skrinka



Základom celého buildu bude biela skrinka Sugo 14, ktorá má učarovala hneď od začiatku. Skrinka skvelo vyzerá, dostanete do nej takmer hocijaké komponenty a ako sa ukázalo vo finále, aj naozaj tichú zostavu. Na to, čo skrinka ponúka si Silverstone za ňu pýta naozaj málo - skrinku viete zohnať za približne 95 eur, čo je naozaj dobrá cena.

Ak vás Silverstone Sugo 14 zaujíma, môžete si prečítať našu recenziu a pozrieť sa na stránky výrobcu. Okrem bieleho variantu, ponúka aj čierny.



Sugo 14 má na svoj objem skvelé vnútorné prevedenie vďaka čomu sem dostanete 3 slotové grafické karty s maximálnou dĺžkou 330mm, CPU chladiče s výškou až 182mm, AiO chladič o veľkosti 240mm alebo 3xSDD a 2xHDD. Silverstone sa však nesústredil samozrejme len na skvelé prevedenie ale aj na exteriér. Skrinka má rozmer 247 x 215 x 368,1mm s objemom 19,55 litra a dominujú jej perforované bočnice, vďaka čomu sa do skrinky dostáva dostatok vzduchu aj s dvoma ventilátormi. To isté platí aj pre teplý vzduch od komponentov, ktorý má oproti klasickej skrinke 2x toľko miesta, kade môže unikať.



Chladič



Ako ste asi pochopili z úvodu a z fotiek, do skrinky sa bude montovať biely chladič tejto firmy, presnejšie AiO Silverstone PF240W. Do bieleho buildu by nič iné ani nemalo ísť. PF240W je naozaj výkonný chladič, aj keď primárne vo vyššom spektre otáčok ventilátorov. Recenziu si opäť môžete prečítať u nás.



Ako napovedá názov PF240 – ide o chladič s 240mm radiátorom a teda dvoma 120mm ventilátormi. Chladič je kompletne nafarbený na bielo s podporou aRGB podsvietenia. Nevravím, že sa chladič nehodí do každej zostavy ale predsa len vynikne v bielej alebo možno čiernej zostave.



Základná doska



V čase písania resp. robenia tejto zostavy som bohužiaľ nenašiel žiadnu bielu dosku, ktorá by vyhovovala potrebám. Do skrinky sa tak bude do skrinky montovať štandardná Itx doska Gigabyte B550I Aorus. Ide o malú dosku a v celej zostave si príliš ani neuvedomíte, že doske chýba biely kabát. Recenziu dosky si môžete prečitať tak isto u nás na nasledujúcom odkaze.



RAM



Kúpiť biele RAM by možno nebol až taký problém (aj keď v dnešnej dobe sa ukázal, že aj to môže byť problém), ale prečo sa nevrhnúť na malú úpravu a prestreknúť pasívy na bielo? A presne na to som sa aj podujal. Pasívy z HyperX pamätí nebolo až tak náročné dať dole (aj keď popravde držali lepšie ako som čakal. Ak by ste sa chceli pustiť do rovnakej úpravy, naozaj opatrne aby ste nepoškodili spoje) a rovnako ľahké ich bolo nastreknúť. Výsledok je naozaj dobrý a razom sa nejaké peniaze pri zostave ušetrili a zároveň som sa aj niečo priučil 😊

Grafická karta



A teraz prídeme asi k najvýraznejšej úprave a to k modifikácii Gainward RTX 2070. Áno, aktuálne „čierne zlato“ na trhu sa muselo obliecť do nového kabátu. Čierny chladič musel ísť jednoducho dole.

Na rozobratie karty som potreboval asi tak do 10 minút času. Aj keď by sa hodilo prestreknúť aj samotné ventilátory, touto cestou som radšej nešiel. Tenký plast, malé ložiská by sa mohli aj jemným nástrekom rozhodiť a zbytočne by som tak zničil chladič. Demontáž je pomerne jednoduchá záležitosť – najprv treba dať dole skrutky okolo čipu a VRM, následne odpojiť 3 kábliky (Gainward RTX 2070 má pre každý ventilátor zvlášť PIN a samotne sa zapája aj osvetlenie GPU).

Zhodiť ventilátory je skôr otázkou precíznych rúk a nervov, keďže dostať sa k malým skrutkám pomedzi lopatky môže byť trochu na nervy. To isté platí pri nahadzovaní ventilátorov späť – ak máte magnetický skrutkovač máte „vyhrané“.



Vo finále karta vyzerá takto

Myslím si, že sa táto úprava naozaj vydarila a aj keď ventilátory neboli prestreknuté, vôbec to vo finále nevadí...



Zdroj



Po debate so Silverstone prišla jasná odpoveď. Áno do zostavy môžeš dať klasický ATX zdroj, odporúčame však ST65-F zdroj spolu so Silverstone short káblami.

Dôvod pomerne jednoduchý – kratší zdroj vytvorí viacej miesta v skrinke, krátke káble zase nezaberú toľko priestoru ako pri normálnom zdroji. Ľahšie ich tak v malej skrinke schováte.



Modulárny zdroj Silverstone ST65-F meria na dĺžku len 140mm, má certifikáciu 80 Plus Platinum a je čiastočne pasívny. V praxi to znamená, že približne do 25% záťaži sa ventilátor neroztočí. Približne do 70% záťaže beží ventilátor na 1000RPM a v prípade plnej záťaže sa roztočí ventilátor na svojich maximálnych 1450 RPM.

Ide o veľmi dobre nastavenú krivku, kedy pri bežnej práci sa ventilátor buď neroztočí alebo pobeží na minimálnych otáčkach. Pri hraní hier ho vo väčšine zostáv prehluší grafická karta. Silverstone ST65-F si aj pri maximálnej záťaži drží 89% efektívnosť.

Silverstone vedel, prečo zapožičal práve tento zdroj. Nie že by klasický ATX zdroj do skrinky nemohol ísť, ale naozaj vám kratší zdroj a ploché, krátke káble dajú o niečo viac miesta. Trpieť nebude toľko airflow a ľahšie sa dajú schovať.



Zbytok komponentov



Zbytok komponentov bude pozostávať z CPU AMD 3400G, SSD disku Samsung, ventilátora Arctic Bionix P140 s veľmi peknou krivkou otáčok v rozmedzí 200 – 1950 RPM a už spomínanými krátkymi káblami pre zdroj. Celkovo budú teda v zostave 3 ventilátory - 2x120 a 140mm.