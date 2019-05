Silverstone TD02 RGB – nenaplnené ambície?

Silverstone spravil dieru do svete svojimi skvelými skrinkami s otočeným layoutom. Nasledovali chladiče, či už vzduchové alebo AiO chladiče. Lenže u každého chladiča, čo som mal v ruke, som mal pocit, že jednoducho nie je až tak skvelý ako ich skrinky. Chladič TD02 sme testovali zhruba pred 6 rokmi a v tom čase dopadol v našich testoch naozaj vynikajúco. Očakávania od novej verzie TD02 RGB boli na začiatku testu pomerne vysoké...

Silverstone TD02 RGB - Balenie, špecifikácie

Opäť sa musím opakovať z predošlých recenzií a napísať, že balenie je takmer identické ako u ostatných výrobcov. Najmarkantnejší rozdiel tu je v tom, že tu chýba klasická tlačená forma manuálu. Ak si nebudete dať vedieť rady s inštaláciou, musíte si stiahnuť manuál zo stránky Silverstone – na krabici sa nachádza QR kód alebo musíte navštíviť produktovú stránku TD02 RGB.



Vo vnútri sa nachádzajú dva ventilátory, chladič a príslušenstvo do ktorého sa dostali skrutky pre platformy Intel aj AMD, spoločná kovová pätica pre obe platformy, pasta a 3 konektory pre RGB osvetlenie. Ak by ste tu hľadali nejaký ovládač RGB podsvietenia, hľadali by ste márne. Ako treba tieto konektory využiť sa dozviete neskôr.

Špecifikácie