Silverstone RL08 so skvelým chladením GPU

Silverstone je rokmi overená značka na poli chladičov, či PC skriniek. Série skriniek Fortress a Raven patria k tomu najlepšiemu na trhu. Zbytok? Nazval by som ich strednou triedou so skvelým chladením a určitými kompromismi.

Keď ma Silverstone oslovil s možnosťou recenzovania nového modelu RL08, povedal som si, že táto skrinka stojí za to. Bol som zvedavý hlavne na layout tejto skrinky, ktorý je oproti klasickým skrinkám otočený.

Silverstone RL08 - Balenie, špecifikácie

Opísať balenie býva asi to najťažšie na recenzovaní hociktorého produktu 😊 Nech sa pozriete takmer na hociktorú skrinku, ide na 98% o rovnaké balenie. Väčšinou hnedá kartónová krabica s popisom skrinky, vo vnútri zabalená skrinka v igelite a chránená polystyrénom proti nárazom. Ako ste sa dovtípili, balenie RL08 je presne ako som ho teraz opísal. Absolútne sa ničím nevymyká od ostatných výrobcov. Ale ako sa vraví, prečo meniť to čo funguje. Takéto balenie funguje spoľahlivo. Skrinka prežila bez poškodenia cestu z Taiwanu do Nemecka a do Bratislavy.



Jednoduché príslušenstvo v podobe pár sťahovacích pásikov a skrutiek sa nachádza vo vnútri skrinky.

Špecifikácie