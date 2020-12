SanDisk Extreme Pro 128GB alebo USB kľúče ešte nevymreli

Môže dnes ešte konkurovať rýchly „USB kľúč“, teda USB Flash disk externým SSD diskom? Do redakcie nám dorazil SanDisk Extreme Pro 128GB, ten nám napovie viac...

Úvod

Cena dnešných USB kľúčov klesla prakticky na minimum, no za malý príplatok si už dokážete kúpiť aj poriadne výkonné SSD v externej krabičke. Tá ponúkne okrem vyššieho výkonu s malými súbormi aj neporovnateľne dlhšiu životnosť. Jediná výhoda v dnešných USB kľúčoch je snáď ich menšia veľkosť. Do redakcie nám však dorazil SanDisk Extreme PRO USB 3.1 128GB, ktorý dokazuje, že USB Flash disky sú stále tu a netreba ich hádzať do elektroodpadu.



USB Flashka dorazila v malej plastovej krabičke, pričom sa tam dočítame, že kľúč je podporovaný od Windowsu Vista alebo od Mac OS 10.7. Ďalej zistíme, že na prenos dát využíva USB 3.1 Gen1. Mimochodom tento štandard podporuje prenos do rýchlosti 5Gbps. Bude to stačiť? SanDisk sľubuje rýchlosti až 420 MB pre čítanie a 380 MB pre zápis, teda 3.36/3.04 Gbps. Okrem toho je kľúč vybavený softvérovou podporou pre šifrovanie súborov pomocou softvéru SanDisk SecureAccess. Ten sa z prostredia disku nainštaluje, pričom si na kľúči vytvoríte špeciálny šifrovaný oddiel, heslo zadávate pri prvom nastavení. Súbory môžete do tohto oddielu (zložky) zadávať po odšifrovaní. Ak potrebujete nosiť zabezpečené súbory, je to podľa mňa zaujímavé riešenie a určite lepšie riešenie ako to od spoločnosti Western Digital.

USB kľúč má výsuvný mechanizmus, ktorý vytláča USB konektor von z puzdra. Úprimne sa mi toto riešenie vôbec nepozdáva ani u iných výrobcov. Bohužiaľ sa moje zlé tušenia potvrdili a už asi po 30-35 otvoreniach a zasunutiach cítiť, že vysunutie je mierne zablokované a musíte vyvinúť viac sily. Je však možné, že časom sa podarí mechanizmus vychodiť. Na druhej strane z iného kľúča mám skúsenosti, že sa časom úplne zuby vylámali a musel som celý kľúč vytiahnuť z plastového puzdra.