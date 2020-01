Recenzia WD MyPassport Wireless PRO - NAS, powerbanka a externý disk v jednom

Predstavenie a špecifikácie

Disk má rozmery 12,59 × 2,38 × 12,59 centimetra. Do testu nám dorazila verzia s kapacitou 2TB, ale existujú verzie od 1TB až po 4TB. Záruka je na tento disk len 2 roky (pre porovnanie - väčšina diskov od WD má 3 roky). Okrem štandardného disku, má MyPassport Wireless zabudovanú čítačku SD kariet pre čítanie SDXC kariet a ako tiež vyplýva z názvu taktiež integrovanú Wi-Fi. Disk je vybavený Wi-Fi AC s jednou anténou, schopnou preniesť maximálne 433 Mbps. Výrobca sľubuje prenos cez USB 3.0 do rýchlosti 800 MB za sekundu a SD 3.0 do rýchlosti 104 MB za sekundu. Uvidíme teda v praxi.



Sám Western Digital uvádza, že disk je určený pre zálohovanie, ako malá a relatívne lacná prenosná NASka a tiež pre tvorcov obsahu. Výrobca myslel aj na mobilitu. WD My Passport Wireless Pro má integrovanú tiež batériu o kapacite 6400 mAh, a je tak možné využívať disk aj pri výpadku prúdu alebo na cestách. WD uvádza výdrž do 10 hodín. Samovoľné vybíjanie bolo na úrovni 9 -11%, pri väčšej záťaži (kopírovanie 46GB) klesla kapacita až o 17% za hodinu. Disk vám teda môže vydržať aj 11-12 v pohotovostnom režime no pri maximálnej záťaži počítajte s približne 6 hodinami. Poteší, že prenosný disk môže fungovať aj ako power banka a napríklad môj iPhone plne nabitý disk nabije až 2×. Nabíjanie je relatívne rýchle – trvá približne 90 minút.

Test batérie 14:53 100% 16:09 88% 17:15 79% 18:29 69% 20:44 50% 21:44 33% (46GB) 22:31 19% 23:14 11% 23:44 6% 00:15 0%



Celé zariadenie je vyrobené z tvrdého plastu a prenášania by som sa nebál. Určite niečo vydrží. S tým je aj spojená vyššia váha, no je nutné si uvedomiť, že človek má v ruke dve zariadenia v jednom – powerbanku, čítačku SD kariet a externý Wi-Fi disk. Poteší, že disk podporuje ako 2.4GHz tak 5 GHz sieť, pričom je možné využívať obe naraz.

Vďaka integrovanej Wi-Fi je disk dokonca možné využiť aj ako visutý hot-spot či extender. Podporuje maximálne 8 zariadení. Zároveň je schopný streamovať naraz až 8 rôznych HD videí. Výrobca myslel tiež na jednoduchú zálohu. Disk dostal dvojicu tlačidiel - jedno slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia a druhé zase na skontrolovanie stavu batérie ako aj okamžitú zálohu z SD karty. V balení nájdeme aj USB kábel. Nechýba tiež podpora mobilnej aplikácie pre zálohu z Androidu a iOS, či integrácia Plexu pre prehrávanie videí, okrem Plexu je podporovaný aj Twonky server.