Recenzia Days Gone - ako premrhať veľký potenciál

Days Gone od vývojárov SIE Bend Studio je najočakávanejší titul tohto roka PS4. Dočkáme sa nabitej akcie, ktorá sa vyrovná hrám ako Horizon: Zero Dawn, sérii Uncharted či The Last of Us? Práve tretia menovaná (The Last of us) hra je s Days Gone podobná. Odohráva sa dávno po dobe ľudí. Svetu už vládnu zombíci a vašou úlohou je prežiť a vyrovnať sa so stranou manželky. Dokážete si vybrať správnu stranu z preživších alebo bojujete proti neprávu dožívajúceho sveta ľudí?

Úvod

Popravde som do hry vkladal veľké nádeje, tak sa pokúsim zhrnúť, čo môžete od Days Gone očakávať. Nie som úplne fanúšikom tohto post apokalyptického zombi žánru, avšak The Last of Us som si užil a Horizon posunul latku vysoko a doteraz si myslím, že ide o najlepšiu hru pre konzolu PlayStation 4.

Nebudem klamať ale prvé minúty hry nie sú práve tak pútavé ako to bolo v prípade The Last of Us. Hre musíte dať šancu aspoň 30-40 minút. Po hodine a pol to je iná káva. Príbeh vás vtiahne do hry tak, že zrazu zistíte, že ju hráte 5 hodín v kuse. Nábeh príbehu je veľmi pomalý no zápletka sa zvrtne. Štúdio SIE Bend mohlo na úvode viac popracovať. Hra vám ponúkne vo finále hodiny a hodiny hrania a to aj vďaka otvorenému svetu. Spomína sa viac než 30 hodín. Po 15 hodinách hrania budete mať misie splnené na pár desiatok %. Ako voliteľné misie môžete zabíjať zombíkov po mape, resp. ich nory, čím sa vám odomkne rýchle cestovanie. Osobne som nory príšer neničil a sústredil sa na príbehové misie. V hre beží niekoľko príbehových liniek súbežne a ukončujú sa priebežne, nemôžete sa tak úplne spoliehať na kompletné ukončenie jednej príbehovej línie. Jednu príbehovú misiu môžete mať hotovú na 90% a ďalšiu zase na 4%. Hra má lineárny príbeh ale môžete si vybrať stranu, ku ktorej sa pridáte. Vplyv na priebeh hry majú zachránení obyvatelia spustošenej zeme. Ak sa pýtate, kto ich zachraňuje, tak môžete hádať – Vy.

Zachránených viete poslať k jednej či druhej strane. Z oboch plynú výhody. Jedni vám za preživších lepšie zaplatia a u druhých sa vám odomknú rôzne vylepšenia alebo unikátne odomknutia – napríklad zbraní. Vždy vidíte aké bonusy z jednej alebo druhej strany plynú. Peniaze vo forme kreditov sú v hre podstatné pre nákup nábojov a rôzne vylepšenia.

Dej a mechanika hry

Hlavný hrdina Deacon St. John je postavený do oblasti dnešnej Ameriky, kdesi v oblasti stepov – Oregon či Kalifornia. Svet postihla pandémia a najváženejšou funkciou sú lovci odmien. Čítate správne, za hlavu zombíka dostanete slušne zaplatené. Hlavným nástrojom na transport je motorka a dá sa povedať, že v hre sú motorkové gangy. Postavu možno vylepšovať od presnosti streľby cez výdrž a odolnosť - prostredníctvom množstva života až po „focus“, teda sústredenia sa a spomalenie mierenia počas streľby. Vylepšovať môžete 3 vetvy, veľký strom zručnosti tu nenájdete.

Vylepšovať je možné tiež čiastočne zbrane a motorku – je možné napríklad pridať nitro.

Príroda a umiestnenie hry je nádherné a vývojári dostali z konzoly Playstation 4 Pro úplne maximum. Ostrosť a kvalita textúr je na veľmi vysokej úrovni. V recenziách, ktoré dnes vyšli sa recenzenti stihli sťažovať na problém s plynulosťou hry, tento problém sa na konzole PS4 Pro takmer nevyskytuje. Občasné zníženie FPS možno zachytiť, hlavne ak sa objaví horda asi 100 zombíkov či v určitých zaľudnených kempoch ale ide o výnimočné prepady. Bugy sa v hre vyskytujú ale najviac vo forme neskorého načítania pár textúr. Výrazné technické problémy ako spomínajú niektoré redakcie som neznamenal a to hru hrám celé 2 týždne. Hru som priebežne vypínal a nie uspával, takže to môže byť kľudne aj tým. Uvoľnila sa totiž pamäť RAM, ktorej predsa len nie je v PS4/PRO mnoho.

Rozmanitosť mapy je obrovská – nájdeme tu hory, stepi, lesy, jaskyne či malé mestečká. To všetko dotvára prepracované dynamické prostredie – počasie sa môže zmeniť v priebehu dňa, (a podnebie) zároveň ovplyvňuje rôzne príšery (zombíkov). V noci sú silnejší Do hry je zapracovaná aj dobrá fyzika čo sa týka motorky. Ovládanie sa žiaľ zmení v arkádu v momente, keď motorku vylepšujete a rezanie zákrut v bahne je zrazu malina.

Ako som už naznačil, v priebehu dažďa sa zmení pôda na blato a zmení sa aj správanie motorky. Iné správanie motorky je aj vo vode. S motorkou je tiež spojené základná mechanika hry – oprava stroja pomocou kovového šrotu alebo špeciálnych itemov, ktoré je možné nachádzať či už z rozbitých áut na ceste alebo na rôznych miestach na mape. Každá motorka (vizuálne sa motorky podobajú ale je možné ich po vizuálnej stránke meniť) má inú výdrž a odolnosť. Ďalšou dôležitou mechanikou je tiež benzín do motorky. Ten budete potrebovať dolievať pomerne často, avšak pocitovo vývojári od verzie 1.01 (v súčasnosti je verzia 1.03) znížili spotrebu paliva. Každopádne oprava a tankovanie je alfou a omegou hry. Popravde tankovanie a oprava motorky sa časom zmení v nudný stereotyp a surovín so sebou nemôžete nosiť mnoho. Hra vás nanešťastie motorku núti využívať, či už chcete alebo nie. Síce nie v každej misie ale niektoré misie bez motorky nedokončíte – napríklad naháňačky so súpermi. Ísť na výlet pešky môžete riskovať, ak chcete neustále bojovať s freakermi po ceste. Najlepším spôsobom je vyhnúť sa im alebo ich prejsť na motorke.

Na mape nebojujte len s príšerami ale aj inými gangami, lupičmi či súperiacimi rodinami. Občas potrebujete niekoho len zabiť a ak prídete v správny čas alebo nalákate zombíkov, tzv. freakerov do určitej oblasti, postarajú sa o párty a vy môžete pokojne dokončiť svoju úlohu alebo počkať kým pozabíjajú väčšinu členov súperiaceho gangu. Niekedy je vhodné vyčkať určité hodiny v úkryte a tak ísť splniť úlohu. Niektoré misie skrátka nie je možné splniť cez deň. Situácie sú individuálne a závisia od misie. V noci na vás číhajú hladný zombíci a cez deň zase ostreľovači z iných gangov skrytí hlboko v lese alebo vysoko v korunách stromov. K dispozícii síce máte ďalekohľad ale ten vám mnohokrát vôbec nepomôže. Ostreľovači sú dokonale skrytí a nájsť ich je takmer nemožné. Nechýbajú ani sofistikované riešenia vo forme pascí či natiahnutých drôtov - ktoré vás v pravý moment zhodia z motorky, kde na vás vybehne horda nadržaných osadníkov a vy nemôžete robiť nič. Pri opakovaní misií sa priebeh misie či cesta na misie dynamicky mení a nič nie je naskriptované. Gang, ktorý ste napríklad stretli prvýkrát pár kilometrov od vášho cieľa môžete stretnúť pri opakovaní inde alebo vôbec.

Crafting je jednoduchý a veľmi sa podobá na Horizon: Zero Dawn. Šípky do kuše sa vyrábajú prakticky identickým spôsobom. Ak ste Horizon hrali, viete, že vám stačia potrebné suroviny a cez rýchly inventár stlačením „R1“ vyrobíte craftovanú položku. Vyrábať takto dokážete aj obväzy či molotov koktail, a verte, že tých budete na ceste potrebovať skutočne mnoho. Mimochodom, je to snáď prvá hra, ktorá využíva plný potenciál touchpadu na gamepade DualShock 4. Touchpad je virtuálne rozdelený na 4 časti a vy jednoduchým gestom (nahor, nadol, doprava a doľava) vyvoláte či už misie alebo mapu.

V hre môžete stretnúť medvede, losy či zmutovaných vlkov, ktorý vás chcú napadnúť. V hre nechýbajú súboje na motorkách, špionážny mód či rampage mód – zabijem všetko čo mi príde do cesty. Niekedy zistíte, že boj nemá zmysel a misiu sa pokúsite urobiť potichu a čím skôr vypadnúť. Hlavne ak proti vám stojí horda o počte 100 zombíkov. Druhov príšer je mnoho a záleží aj od oblasti výskytu – severský zombíci v horách vydržia ďaleko viac (môžete do nich páliť koľko chcete) ako južanský z lesov. V hre nebudete bojovať len s príšerami, ale aj s nedostatkom benzínu ale hlavne s muníciou do zbraní, častokrát sa súboje zmenia na boje so sekerou či baseballovou palicou. Bohužiaľ aj toto má svoje obmedzenie – každú ručnú zbraň môžete použiť len párkrát a je hneď opotrebovaná.

Záver

Ak má byť hra posledný veľký titul na konzolu, tak ide o pekné zakončenie jednej veľkej kapitoly konzol. Vývojári tiež prisľúbili prvé DLC, ktoré vyjde za dva mesiace a odstráni HUD, pridá survival mód – pre hard core hráčov či malé herné tweaky. Čo nie je Days Gone? Postapokalyptické GTA San Andreas, aj keď podobnosť vylúčiť nejde. Áno nejaké technické problémy tu sú a Days Gone tiež nie je žiaden AAA titul ale za hranie stojí. Za najväčším mínusom vidím stereotypné boje s nedostatkom munície a benzínu. Unikátnosť misií je žiaľ tiež veľkým mínusom a úlohy sa už príliš podobajú a opakujú. A prečo preboha vydrží benzín sotva 10 minút hrania a motorka 1-2 výstrely či pár skokov z vyvýšeného terénu? Na druhej strane hrať hru v noci je emotívny zážitok a neraz zažijete ten adrenalínový strach zo zombíka alebo menšej hordy, ktorá je zrazu vedľa vás. V určitých momentoch mi hra pripomínala starý dobrý temný F.E.A.R, ktorý považujem za najlepšiu hororovú hru vôbec.