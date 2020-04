Realme 5 Pro – skvelý smartfón o ktorom ste pravdepodobne nevedeli 

Že vám značka Realme nič nehovorí? Nevadí, tiež sme o nej do nejakej doby nevedeli. Ide o nejakého lacného „číňana“? Áno ide ale tým sa rozhodne nenechajte odradiť. Popravde sa za Realme schováva viacero otáznikov, ktoré si treba zodpovedať. Keď však poviem, že za Realme stojí Oppo pod ktorého patrí OnePlus, veci nemusia byť až tak zlé a hmlisté ako sa na prvý pohľad možno zdali.

Realme 5 Pro - Balenie, špecifikácie

Hneď na úvod treba povedať, že po vizuálnej stránke si Realme 5 Pro veľmi ľahko pomýlite s high endom, no v skutočnosti ide o strednú triedu. Cena Realme 5 Pro sa pohybuje v súčasnosti na úrovni 200 eur. Ak by teda Realme prišlo iba s „osekaným“ balením bol by som s tým ok. Keď však nadvihnete veko balenia, zistíte napríklad, že sa v balení nachádza priesvitný gumený obal, ktorý ochráni celý telefón a aj jeho displej (rohy obalu mierne vyčnievajú nad úroveň displeja).



Pri obale to však nekončí – na displeji je nalepená fólia, ktorá chráni celú časť displeja. Táto fólia patrí k tým kvalitnejším a ani po dvoch týždňoch používania neniesla výraznejšie znaky používania – to sa u lacných čínskych smartfónch často nevidí. Nešetrilo sa ani na rýchlo nabíjaní – Realme 5 Pro dokážete nabiť na plnú kapacitu za 1 hodinu aj cca 36 minút vďaka technológii VOOC 3.0

Okrem Realme 5 Pro, nabíjačky, návodu a spinky na otvorenie SIM slotu, tu už žiadne iné príslušenstvo nenájdete. Pri telefóne za 200 eur si myslím, že ide o OK balenie. Fólia a obal rozhodne potešia.

Rozmery (v x š x h) 157 x 74,2 x 8,9 mm Materiál tela plast, sklo, odolný voči kvapkám vody Hmotnosť 184 g Displej 6,3" IPS LCD, rozlíšenie 1080 x 2340 px, 409 ppi SoC Snapdragon 712AIe, 2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver Grafický čip Adreno 616 RAM 6 GB Vstavané úložisko 64 GB Podpora pamäťových kariet max. 256 GB microSD Zadný fotoaparát 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, PDAF - hlavný fotoaparát

8 MP, f/2.2, 13mm - širokouhlý fotoaparát

2 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm - macro fotoaparát

2 MP, f/2.4, - hlbkový fotoaparát



záznam videa 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS Predný fotoaparát 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm



záznam videa 1080p@30 fps Batéria 4035 mAh, nevyberateľná SIM dual nano SIM LTE LTE CAT 15/13 Konektivita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0, A2DP, LE

USB 2.1, typ-C, OTG

3,5 mm audio konektor

FM rádio Navigačné systémy A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Senzory proximity, odtlačok prsta, kompas, okolité osvetlenie OS Android 9.0 (upgrade na 10.0) Cena 199 eur