Razer Huntsman Tournament Edition – herná klávesnica s opticko-mechanickými spínačmi

Mechanické klávesnice sa tešia v poslednom čase veľkej obľube medzi hráčmi, na čo zareagovali viacerí výrobcovia, ktorí začali napodobňovať dizajn populárnych mechanických spínačov Cherry MX. Na trhu je tak množstvo rôznych klávesníc, s rôznymi typmi spínačov s rôznymi vlastnosťami a vylepšeniami. Jedno však majú všetky spoločné, a tým je princíp, na akom spínače pracujú.

Vývoj však nezostal stáť na mŕtvom bode, pretože prichádza Razer s novou verziou opticko-mechanických spínačov, ktoré sme dostali možnosť otestovať v klávesnici Razer Huntsman Tournament Edition. Turnajová edícia sa líši od ostatných Huntsman verzií absenciou numerického bloku, teda je tzv. TKL (tenkeyless).

Razer Huntsman Tournament Edition - balenie, špecifikácie, spracovanie

Balenie nijako nevybočuje z radu klávesníc s RGB podsvietením. Predná a zadná strana vyzdvihujú hlavné prednosti klávesnice. Balenie je typu krabica v krabici, kde sa pod pekným obalom nachádza druhý kartónový obal. Ten sa bude hodiť do budúcna, ak plánujete pravidelne klávesnicu prenášať.

Výrobca nezabudol na logo Razer Chroma, čo je aplikácia na synchronizáciu rôznych periférií s RGB podsvietením a taktiež logo Razer Synapse, čo je zase aplikácia na ovládanie klávesníc a ostatného príslušenstva od Razeru. Dvojročná záruka je v EÚ povinnosťou.

Obsah balenia je jednoduchý. Klávesnica, odpojiteľný kábel, sada nálepiek a stručný návod, ako začať s klávesnicou. Podložku pod zápästie k tejto klávesnici Razer nepribalil. Z časti je to pochopiteľné, ak ide o dosiahnutie čo najkompaktnejších rozmerov pre časté prenášanie, no pre zlepšenie ergonómie pri používaní klávesnice by som podložku uvítal.

Špecifikácie

materiál plast, hliník typ spínačov opticko-mechanické, RAZER LINEAR OPTICAL SWITCH rozmery (š × d × v) 140 x 444,5 x 36,5 mm hmotnosť 860 g podporované OS Windows 7 64-bit a novšie cena 149,99 € stránky produktu Razer Huntsman Tournament Edition

Spracovanie

Konštrukcia klávesnice kombinuje plastovú spodnú časť a hliníkovú vrchnú platňu. Tá má pekný matný lakovaný povrch, ktorý na prvý pohľad dobre maskuje kov pod ním. Rohy sú oblé, hrany pekne opracované a všetko perfektne lícuje. K spracovaniu nemám žiadne výhrady.

Konštrukcia klávesnice je pevná, hoci nepatrí medzi najpevnejšie, aké som držal v ruke. Pri bežnom používaní však nedochádza k prehýbaniu ani krúteniu a ani pri násilnom zaobchádzaní nevydáva ani najmenší náznak vŕzgania.

Spodná strana je tvorená plastom, na ktorom sa opakuje slogan výrobcu „From gamers to gamers“. V rohoch klávesnice sa nachádzajú gumené nožičky. Ich veľkosť je dostatočná na to, aby sa klávesnica neposúvala po stole v zápale boja.

Zaujímavo sú vyriešené nožičky. Tie nemajú dve polohy, ako to býva zvykom, ale sú tvorené z dvoch častí, ktoré sa na seba pri vyklopení nadpoja a vytvoria tak požadovaný sklon 6° alebo 9° - toto výrobca dokonca označil priamo na nich. Prekvapila ma ich pevnosť, k prepruženiu dochádza iba pri veľmi silnom zatlačení na nožičku. Jednu výčitku však mám, a to je ich protišmyková úprava, ktorá je pomerne slabá a pri ich použití sa mi občas posunula klávesnica po stole.

Klávesnica má odpojiteľný kábel s USB-C koncovkou na strane klávesnice, a klasickým USB-A na strane počítača. Kábel dodávaný ku klávesnici má upravenú USB-C koncovku, ktorá ma na bokoch drážky, takže je kábel pevne zafixovaný. Je do určitej miery tvarovateľný aj ohybný, no patrí k tým hrubším, s akými sa môžeme pri klávesniciach stretnúť. Na hrúbku káblov, ako používa Corsair sa však zďaleka nechytá.

Layout

Rozloženie klávesnice je dostupné iba v jedinom americkom ISO layoute. Vľavo sa nachádza krátky SHIFT a klávesnica má dvojriadkový kláves ENTER.