Prvý česko-slovenský test WD Black SN750 - brutálneho SSD pre každého

Ako jeden z prvých v Čechách a na Slovensku vám prinášame recenziu úplnej novinky na našom trhu – Western Digital Black SN750 1TB. Ako sme už naznačili pred pár dňami novinka mieri na najvyššie priečky a je priamym konkurentom pre Samsung S970 PRO 1TB.

Predstavenie a špecifikácia

Novinka je postavená na TLC flash pamätiach a WD urobil so spustením na naše pomery veľkú tlačovku. Disk je klasického formátu M.2, teda má 22×80 milimetrov, resp. je formátu 2280 a je postavený na PCIEx NVMe protokole. SN750 využíva 64-vrstvovú 3D NAND pamäť s 3bitovými bunkami, teda TLC. Každých 250GB kapacita má pridelenú vlastnú pamäť s veľkosťou 256MB, teda 1TB verzia by mala mať až 1GB RAM. Papier hovorí jasne, že disk by nemal ani pri náročných operáciách prakticky vôbec cachovať.

Prekvapila ma aj cena, ktorá je na úrovni Samsungu 970, SN750 je drahšia len o pár eur. V obchodoch si musíte dať pozor, pretože toto je už 3. generácia WD Black. Prvá bola klasická SATA verzia, druhá bola už NVMe verzia avšak názov bol u predajcov rovnaký. 3. generácia WD Black dostala do názvu ešte SN750, podľa toho viete, že ide o najnovšiu generáciu. Využitý radič je vlastnej výroby od Western Digital, tentokrát ale nejde o brandovanú verziu ale WD postavilo radič od nuly samo.

WD Black SSD SN750 sa predáva vo verziách 250GB, 500GB a 1TB. Disk sa taktiež dodáva v jednoduchej čiernej krabičke. V budúcnosti príde ešte na trh verzia s chladičom od EKWB, na tlačovke sa spomínalo uvedenie na trh pravdepodobne v marci. Bude to ale potrebné? Ukážeme si to neskôr. Čo je zaujímavé, tak papierovo je najvýkonnejšia verzia s 1TB, IOPS na úrovni 515 000/560 000 a rýchlosti na úrovni 3470/3000 MB za sekundu.

Už špecifikácie z tabuľky ukazujú, že SN750 je „delo“. Samozrejmosťou je v tomto segmente 5-ročná záruka. Čo je nové, je softvér, ktorý je ladený v čiernom a gaming mód. Softvér sa volá WD Black SSD Dashboard a je pomerne prepracovaný. AK máte aj iné zariadenia od WD, tak systém sa jednoducho prepne.