Projektor a Androidový multimediálny box v jednom - Excelvan BL-59

Vybrať použiteľný a nebodaj kvalitný projektor je dnes problém a hlavne keď sa jedná o projektory z Číny. V tomto teste som preveril ďalší projektor s názvom Excelvan BL-59 v bielom prevedení.

Excelvan je ďalšia čínska spoločnosť, ktorá sa orientuje na výrobky pre domácnosť. Jej portfólio projektorov je pomerne široké a nám sa na test dostal model vyššej strednej triedy s označením BL-59.

Úvod

Hneď z úvodu musím výrobcu pochváliť, pretože nikde na krabici sa nechváli o nejakej „nereálnej“ podpore 2K či 4K rozlíšení.

Rozmery projektora sú 320×240×120 milimetrov pri hmotnosti 2566 gramov. Projektor je teda ešte ľahší než predošle testovaný model.

Rozlíšenie čipu je 1280×768 pixelov, pričom sa spolieha na 1×LCD panel s LED podsvietením. LED podsvietenie nám napovedá, že s farbami to nebude ideálne a nejde ani čakať veľký kontrast. Kontrast projektora je len 3000:1 a svietivosť sotva 3200 lumenov. Vďaka tomu, že projektor sa spolieha na LEDky, výmena lampy tak skoro nehrozí – životnosť by mala byť okolo 20 000 hodín. Okrem toho by projektor nemusel byť tak hlučný, lebo LEDky majú nižšiu náročnosť na teplo a vyžadujú aj menej napätia. Spotreba udávaná výrobcom je 145W.

Obraz je možné premietať od 1 metra (uhlopriečka premietania 82 centimetrov) až do 6 metrov, kedy má premietacia plocha 508 centimetrov. Projektor umožňuje jednoduchú lichobežníkovú úpravu obrazu. Projektor dokáže z natívneho rozlíšenia upscalovať do FHD rozlíšenia. Skreslenie je možné upravovať v rozsahu od +/-15°.

V balení nájdeme HDMI kábel, cinch kábel pre kompozitné video, napájací kábel a diaľkový ovládač. Okrem toho tu nájdeme montážne skrutky, skrutku pre nastavenie zdvihu, manuál a utierku na sklo.

Aj tento projektor je, čo sa týka konektivity pomerne slušne vybavený. Okrem kompozitného videa (S-video/Y-Pb-PR), obsahuje aj dvojicu HDMI, VGA vstup a taktiež dvojicu USB 2.0 s 1A. Zaujme tiež audio výstup prostredníctvom dvojice cinch. Zvláštnosťou je zabudovaný TV (analógový) tuner. Excelvan BL-58 má integrovaný reproduktor, ktorý je podľa mojich zistení a testovania v konfigurácii mono. Výkon je 3W a hrá pomerne hlasno, nameral som maximálne 68.9dB zo vzdialenosti 30 centimetrov. Pre občasné filmy v malej miestnosti nahradí reproduktory, vo väčšej izbe budete musieť siahať po externom riešením. Reproduktor hrá slušne - vyvážene. Prekvapivo zahrá aj slabšie basy.

Hlavnou dominantou zariadenia je integrácia multimediálneho centra, ktoré poháňa starší Android 6.0.1. Ovládanie Androidu sa náramne podobá na rozhranie z televízorov, ktoré bežia na Androide 6.0. Android využíva aj multimediálnu nadstavbu, ktorá vás uvíta po jeho zapnutí. Poďme ale pekne po poradí.

Excelvan BL59 Android multimedia LED projector Materiál plast, sklo Jas 2000 lumenov (namerané) Kontrast 3000:1 Rozlíšenie čipu 1280×800 Zadný I/O panel 2× USB 2.0 2×HDMI 1×VGA 8× cinch koaxiál Rozmery 120mm (výška) 240mm (šírka) 320mm (hĺbka) Hmotnosť 2.56 kg Orientačná cena ~189EUR s DPH

Projektor Excelvan BL59 si môžete kúpiť v Internetovom obchode Gearbest za 168 eur.