Zoo aplikácia Navizoo spája milovníkov zvierat a učí o zvieracej ríši

Tlačová správa: Aplikácia Navizoo bola pôvodne prvou zoo navigáciou, ktorá zmapovala desiatky zoologických záhrad po celom svete. Pre sezónu 2019 si startup pripravil nové interaktívne funkcie, ktoré návštevníkom zoo a milovníkom zvierat umožnia získať o zvieratách viac informácií a zahrať si vzdelávacie hry. Počas minuloročnej sezóny aplikáciu využilo viac ako 3 tisíc návštevníkov zoo v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku, no v najbližších mesiacoch startup plánuje toto číslo niekoľkonásobne zvýšiť.



Aktuálne Navizoo obsahuje 30 zoologických záhrad v Českej Republike, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a na Slovensku. Aplikácia funguje na platforme Android a iOS pričom vo svojej úvodnej sezóne v roku 2018 ponúkala užívateľom prehľadnú navigáciu v zoo a lokalizáciu jednotlivých zvierat a atrakcií na mape.



Pre sezónu 2019 tím startupu vylepšil aplikáciu o interaktívne funkcie, ktoré majú rozšíriť znalosti užívateľov o zvieracej ríši, ale najmä majú prepojiť offline zážitok z návštevy zoo s online funkciami aplikácie. Prvou významnou funkciou sú kvízy, ktoré môžu užívatelia hrať priamo počas návštevy zoo alebo aj doma. Druhou novinkou sú vylepšené interaktívne mapy zoo, ktoré sú po novom obohatené o popisky zvierat a atrakcií. „Rok 2018 nám ukázal, že navigácia bola len začiatkom, pretože užívatelia majú hlavne záujem rozšíriť si svoje znalosti o zvieratách a chcú sa o nich dozvedieť čo najviac počas a po návšteve zoo. Aplikáciu pritom označili za najlepšieho pomocníka pri vzdelávaní,” komentuje dôvody, ktoré viedli k tvorbe novej funkcie, zakladateľ startupu Róbert Marchevka.



Ďalším rozšírením sú puzzle so stovkami obrázkov, ktoré môžu užívatelia skladať a spoznávať tak nové druhy zvierat. „Navizoo má vďaka novým funkciám čo ponúknuť nie len mladším užívateľom, ktorí môžu hrať puzzle a skúšať svoje znalosti v kvíze, ale starší užívatelia sa tiež potešia praktickej navigácii, vďaka ktorej sa v zoo nestratia a neprídu o žiadny zážitok. Každý milovník zvierat si príde na svoje a tí najaktívnejší každý mesiac vyhrávajú lístky do zoo,” komentuje Róbert Marchevka nové rozšírenia aplikácie.



Okrem nových funkcií Navizoo naďalej rozširuje počet zoologických záhrad, v ktorých môžu užívatelia plnohodnotne využívať všetky funkcie. Startup stihol za menej ako 12 mesiacov pokryť zoologické záhrady v Českej republike a na Slovensku. V najbližších mesiacoch tím plánuje pokryť maďarský, rakúsky a poľský trh, o ktoré majú užívatelia najväčší záujem. „Neustále sa snažíme rozširovať počet partnerských zoo. Teší nás to nie len kvôli našim užívateľom, ale aj preto, že časť plánovaného zisku venujeme partnerským zoo na starostlivosť a adopciu zvierat,” uzatvára Marchevka.

NaviZOO na Android

NaviZOO na iOS

Zdroj: Tlačová správa