Xiaomi Redmi GO za smiešnych 67 eur

Super lacný smartfón doteraz vyrábali len neznáme čínske firmy, ktorým by ste poväčšine nedôverovali. Lenže keď sa do takéhoto smartfónu pustí etablovaná značka, situácia sa môže zmeniť.

Xiaomi predstavila svoj nový super level entry smartfón Xiaomi Go s 1GB RAM a 8GB ROM (rozšíriteľná o 128GB) za smiešnu cenu 67 eur. Lacnejší smartfón, ktorému by ste dôverovali nenájdete. Potrebujú vaše deti prvý telefón? Xiaomi Go bude tou správnou voľbou.

Po HW stránke sa v Xiaomi Go nachádza Snapdragon 425, 5" displej s rozlíšením 1280x720 pixelov, hlavná 8MP kamera doplnená o 5MP selfie kameru a batéria s kapacitou 3000 mA, ktorá by mala tento telefón poháňať bez problémov 3 dni.

