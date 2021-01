Windows 10X príde aj na zariadenia s jednou obrazovkou možno už túto jar

Spoločnosť Microsoft začala vývoj systému Windows 10X s cieľom spustiť ho na skladacích zariadeniach. Avšak prudký nárast dopytu po počítačoch počas pandémie spolu s ďalšími faktormi prinútil spoločnosť, aby zvážila jeho uvedenie aj na produkty s jednou obrazovkou. Spoločnosť ho tak pravdepodobne predstaví už skôr a nebude čakať na dokončenie svojho zariadenia Surface Neo.

Posledná interná verzia tohto operačného systému, ktorá unikla online, nám poskytuje prvý pohľad na Windows 10X pre počítače s jednou obrazovkou. Zostava 20279.1002 nie je RTM (finálna verzia), ponúka však takmer finálny vzhľad pripravovaného operačného systému, ktorý potvrdzuje, že vzhľad je podobný ako v systéme Chrome OS. Windows 10X, ktorý má spoločnosť Microsoft predstaviť neskôr v tomto roku s novým hardvérom od OEM partnerov, tak bude priamym konkurentom operačného systému Chrome OS spoločnosti Google.

Windows 10X má tlačidlo ponuky Štart umiestnené v strede hlavného panela. Ponuka Štart už neobsahuje žiadne živé dlaždice ani priečinky s aplikáciami, obsahuje však sekciu pre Nedávne súbory. Rovnako ako systém Chrome OS sa pozornosť zameriava na prehliadanie a webové aplikácie. Ponuka Štart obsahuje množstvo skratiek, vrátane aplikácie Spotify, ktorá naznačuje, že používatelia si budú môcť inštalovať Progressive Web Apps (PWA) z prehliadača Microsoft Edge na báze jadra Chrome namiesto toho, aby sa spoliehali na aplikácie Universal Windows Platform (UWP). Na panel úloh je možné pripnúť aj ďalšie aplikácie (tlačidlo ponuky Štart tak budú aplikácie odsúvať viac doľava).

Vďaka zjednodušenému celkovému vzhľadu, jednoduchšej systémovej lište, modernej verzii aplikácie Prieskumník zameranej na OneDrive a čistému, resp. priehľadnému, prispôsobiteľnému panelu úloh vyzerá Windows 10X možno štýlovejšie ako Windows 10.

Operačný systém Windows 10X nie je verziou systému Windows 10. To znamená, že na Windows 10X si nebudete môcť upgradenúť váš súčasný Windows 10. Navyše bude dostupný iba na nových zariadeniach so systémom nainštalovaným priamo od výrobcu, podobne ako je to napríklad u systému Chrome OS. Stále však zostáva nejasné, kedy Microsoft oficiálne predstaví Windows 10X, ale je pravdepodobné, že sa jeho spustenia dočkáme už na jar tohto roku. Do tej doby môže systém prejsť ešte niekoľkými zmenami a vylepšeniami.

Takto zatiaľ vyzerá operačný systém Windows 10X:

Ak ste technologicky zdatnejší a rozumiete po anglicky, môžete si systém vyskúšať sami. Tu je návod na inštaláciu.

Zdroje: Windows Central, The Verge, Thurrott

Zdroj titulného obrázka: vlastný koncept autora