Windows 10 po piatich rokoch na jednej miliarde PC

Spoločnosť Microsoft oznámila, že konečne dosiahla jednu miliardu inštalácií systému Windows 10. Nárast inštalácii zrejme spôsobil ukončenie podpory sedmičky.

Najnovšia desiatka tak je konečne nainštalovaná na miliarde zariadení. Spoločnosť to oznámila e-mailom s poďakovaním adresovanou jej používateľom za to, že dosiahli vytúžený cieľ sledovaný od roku 2015, teda od roku uvedenia produktu na trh, ktorý bol pôvodne stanovený za tri roky. Ako uviedli v texte: „Sme vďační miliarde ľudí, ktorí používajú zariadenia so systémom Windows 10 na robenie skvelých vecí“.

Treba dodať, že v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa zvýšil počet inštalácii z 900 miliónov na miliardu. Zatiaľ nie je známe, aký vplyv na zvýšenie má ukončenie podpory Windows 7, ktorý patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie operačné systémy Redmondskej spoločnosti.

Zdroj: WBIT