Wall Street Journal píše o vyostrení vojny proti Huawei

Čínska firma drží základné patenty týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie ako takej. Teraz požaduje od americkej firmy Verizon, aby za používanie týchto patentov mala platiť. V čom je problém?

Zatiaľ nevieme obsah sporu, len to, že patenty pokrývajú základné sieťové zariadenia, bezdrôtovú infraštruktúru a technológie internetu vecí. Informácie získal portál od jedného zo zainteresovaných ľudí. Tento spor by mohol ovplyvniť niekoľko dodávateľov Verizonu. Dôležité je, že Huawei ide po celom reťazci vývoja, výroby a používania patentovaných princípov. Je to podobné, ako keby si niekto patentoval princíp spaľovacieho motora a chcel od každého vývojára, výrobcu, dizajnera, servisáka aj koncového používateľa licenčný poplatok. To môže v konečnom dôsledku zvrátiť celosvetový princíp patentového priemyslu. Bude Verizon ochotný platiť za princípy, ktoré boli považované za samozrejmé a základné, kde len používa zariadenia, ktoré sú pokryté patentami Huawei?

Zdá sa, že bez niektorých z nich prevádzka mobilnej siete 5G nebude možná. Prípad skončí na americkom súde a dá sa predpokladať, že rozhodne v neprospech Číňanov. Čo sa môže stať v prípade prehry Huawei? Prehra Huawei v právnej bitke však môže mať neblahý vedľajší efekt. Huawei je vlajkovou loďou čínskeho IT priemyslu a odmietnutie ochrany ich intektuálneho vlastníctva bude znamenať vypovedanie patentovej vojny medzi Čínou a USA, ktorá sa bude týkať celého sveta. Patenty sa zverejňovali preto, aby nikto nemohol rovnakú vec použiť pod hrozbou súdneho sporu.

Ak bude jedno, či vás bude žalovať nejaká čínska resp. americká firma, pretože aj tak to v danej krajine prehráte, môžete sa vrhnúť na patentové archívy a začať vykrádať konkurenciu. Samozrejme, tieto výrobky nebudete môcť predať v zóne patentového nepriateľa, čím dôjde k technologickému rozdeleniu sveta. Trh sa rozdelí na čínsky a americký. Kto z toho bude mať stratu a kto zisk? Vojna je vždy zlá. Strácajú všetci, ale najviac to poškodí zákazníkov. Vzhľadom na to, že väčšina výrobných kapacít pre oblasť IT je pod vplyvom Číny, bude mať Západ horšiu štartovaciu pozíciu. Takže v dlhodobej perspektíve bude na tom čínska strana lepšie…

Zdroj: WSJ