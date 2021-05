Vlastné 5G modemy spoločnosti Apple by mohli doraziť do iPhone smartfónov v roku 2023

Spoločnosť Apple plánuje zaviesť svoj vlastný 5G modem do iPhone smartfónov od roku 2023, čím nahradí modemy od spoločnosti Qualcomm. Uviedol to analytik spoločnosti Apple Ming-Chi Kuo v správe pre investorov.

Prvý pokus spoločnosti Apple dostať sa z partnerstva so spoločnosťou Qualcomm nešiel úplne podľa plánu. Spoločnosť Apple tak nakoniec súhlasila s ďalším používaním čipov spoločnosti Qualcomm pre svoje zariadenia so operačným systémom iOS. Apple však kúpil divíziu spoločnosti Intel vyvíjajúcu modemy, aby mohol spustiť vývoj svojich vlastných čipov interne. Podľa najnovších informácií vyzerá, že Apple by mohol na svoje vlastné modemy pre iPhone smartfóny prejsť už v roku 2023.

Ako zdôraznil portál 9to5Mac, zmluva spoločnosti Apple so spoločnosťou Qualcomm zahŕňala šesťročnú dohodu o dodávkach, čo spoločnosti Apple poskytlo čas na vývoj vlastného modemu, pričom jeho dokončenie bude ešte nejaký čas trvať. Ak je spoločnosť Apple pripravená začať vyrábať svoje vlastné modemy v roku 2023, môže sa stať, že niektoré zariadenia spoločnosti Apple budú obsahovať rôzne modemy (niektoré budú vybavené modemom od spoločnosti Qualcomm a niektoré modemom od spoločnosti Apple) až pokým neskončí zmluva o dodávkach so spoločnosťou Qualcomm, ktorá má trvať do roku 2025.

