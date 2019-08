Vikingovia prišli do Írska, keď jeho populácia výrazne klesala

Výskum z Queen’s University Belfast’s School of Natural and Built Environment je prvý svojho druhu a bol uverejnený v časopise Journal of Archaeological Science. Predtým sa predpokladalo, že počet obyvateľov Írska sa v priebehu rokov postupne zvyšoval. Vedci však zistili, že počet obyvateľov dve storočia pred migráciou Vikingov výrazne klesal.



Využitím exaktných algoritmov dátovej analýzy archeologických dát experti ukázali odhad vývoja počtu obyvateľov v minulosti. Údaje ukazujú dôležitosť migrácie, pretože bez Vikingov by pokles obyvateľstva mohol byť oveľa horší.



Rowan McLaughlin, výskumný pracovník zo School of Natural and Built Environment, vysvetľuje: „Milióny ľudí žili v Írsku počas praveku a najskorších kresťanských čias. Okolo roku 700 táto populácia v Írsku záhadne upadla, pravdepodobne kvôli vojne, hladomoru, moru alebo politickým nepokojom. Neexistovala však žiadna jediná príčina ani jednorazová udalosť, ktorá by to spôsobila, pretože pokles bol postupný proces.“



Dodáva: „Vikingovia sa usadili v Írsku v desiatom storočí, počas fázy úpadku a napriek ich malému počtu boli pri rozširovaní svojej populácie úspešnejší ako „domorodci“. Genetické dôkazy dnes naznačujú, že veľa írov má nejakú Vikingskú krv.“



Pre štúdiu vedci použili databázu archeologických nálezísk objavených počas rokov „Keltského tigra“, keď v Írsku došlo k rozmachu v budovaní diaľníc a ďalšiemu rozvoju. Od developerov sa vyžaduje, aby zamestnávali archeológov na zaznamenávanie lokalít pred ich zničením. To výskumníkom umožnilo prístup k informáciám, ktoré predtým neboli dostupné.



McLaughlin poznamenal: „Táto veľká databáza otvorila úplne nový pohľad do minulosti, ktorý sme jednoducho nemohli získať iným spôsobom.“



Emma Hannah je vedúcou autorkou práce a pokračuje v práci na svojom doktorandskom výskume. Vysvetľuje: „V archeológii sa často zameriavame na interpretáciu dôkazov z jedného miesta, ale analýza množstva údajov týmto spôsobom nám umožňuje uvažovať o dlhodobom horizonte. Teraz poznáme tieto hlavné trendy a dokážeme lepšie porozumieť detailom každodenného života.“

Zdroj: www.qub.ac.uk