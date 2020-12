Verejnosť môže pomôcť spoločnosti Google pri vývoji operačného systému Fuchsia

Operačný systém Fuchsia, ktorý spoločnosť Google vyvíja už štyri roky, otvára svoje dvere vývojárom. Tí teraz môžu do tohto experimentálneho operačného systému prispieť svojim kódom.

Operačný systém Fuchsia sa prvýkrát objavil v roku 2016 ako projekt spoločnosti Google na oficiálnej stránke GitHub. Tento operačný systém je open-source a vývojári k jeho kódu mali voľný prístup aj doteraz. Nemohli však do projektu prispieť vlastným kódom, čo sa teraz mení.

Spoločnosť Google verejne zverejňuje plán, ktorý vyznačuje technické priority pre operačný systém Fuchsia. Pre podrobnejší pohľad na vývoj tohto operačného systému spoločnosť Google zverejňuje aj informácie ohľadom opravy chýb a vylepšení, na ktorých v súčasnosti pracuje.

Spolu s technickými prostriedkami spoločnosť Google vydala dokument popisujúci riadiaci model projektu. Tento dokument poskytuje vývojárom prehľad o tom, ako odovzdať časti kódu na posúdenie a aké úlohy môžu zastávať pri vývoji operačného systému.

Google má už množstvo skúseností s vývojom operačných systémov. Jeho platforma Android poháňa väčšinu telefónov a tabletov na svete. Android je však založený na starom dobrom a overenom linuxovom jadre, zatiaľ čo operačný systém Fuchsia je založený na oveľa novšom softvéri Zircon. Zircon je mikrokernel, ktorý obsahuje iba nevyhnutné minimum kódu potrebného na vykonávanie základných funkcií operačného systému, ktorými sú zapnutie zariadenia a spustenie aplikácií.

V priebehu rokov sa tvrdilo, že Fuchsia by mohla byť potenciálnym nástupcom systému Android. Minulý rok Google objasnil, že platforma v súčasnej experimentálnej podobe slúži hlavne ako testovacie základ pre vývoj nových funkcií a technológií operačných systémov. Už v roku 2018 sa však preukázalo, že operačný systém by mohol bežať na notebookoch. Nie je teda vylúčené, že niektorá z budúcich verzií sa môže dostať aj do komerčných zariadení.

Zdroje: Fuchsia, 9to5Google