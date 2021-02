Vedenie spoločnosti Hyundai sa nevie dohodnúť na spolupráci so spoločnosťou Apple

Vedúci pracovníci spoločnosti Hyundai sa rozchádzajú v názoroch o nadviazaní partnerstva so spoločnosťou Apple v súvislosti s ambíciami tohto technologického giganta v oblasti autonómnych elektrických vozidiel.

Spoločnosť Hyundai nedávno omylom potvrdila, že rokuje so spoločnosťou Apple ohľadom spolupráce pri vývoji autonómnych elektrických vozidiel. Niektoré správy naznačujú, že by Hyundai mohol odovzdať projekt Apple Car partnerskej spoločnosti Kia, v ktorej navyše vlastní významný podiel.

„Agonizujeme o tom, ako to urobiť, či je to dobré spraviť alebo nie,“ uviedol podľa portálu Reuters výkonný pracovník spoločnosti Hyundai. „Nie sme spoločnosť, ktorá vyrába autá pre iných. Nie je to tak, že by spolupráca so spoločnosťou Apple vždy priniesla skvelé výsledky.“

Hyundai je už známy svojou nechuťou spolupracovať s inými spoločnosťami a zvyčajne sa zameriava na udržanie vlastnej výroby. Spoločnosť Apple údajne začala prvýkrát hovoriť so spoločnosťou Hyundai o možnej spolupráci už v roku 2018, keď bol projekt známy ešte pod názvom Project Titan. Spoločnosť Apple podľa dostupných informácií nikdy verejne nepriznala, že pracuje na autonómnej technológii pre automobily ani na samotnom automobile.

Po dlhej dobe, počas ktorej neboli známe informácie o stave projektu Titan sa koncom decembra začali objavovať fámy o autonómnom elektromobile spoločnosti Apple s tým, že by automobil mohol byť uvedený na trh do roku 2025.

Zdroje: Reuters