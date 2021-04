Vďaka funkcii Immersive View aplikácie Zoom budú videohovory pôsobiť osobnejšie

Po oznámení tejto funkcie na konferencii Zoomtopia 2020 spoločnosť Zoom spúšťa Immersive View, novú funkciu, ktorá umožní umiestniť účastníkov videokonferencie do virtuálnej miestnosti tak, aby konferencia vyzerala čo najpodobnejšie fyzickému stretnutiu.

Funkcia Immersive View umožní „vytvoriť pocit, že ste v triede, zasadacej miestnosti, konferenčnej sále alebo na vašom obľúbenom mieste, kde môžete spojiť s priateľmi“ zhromaždením až 25 účastníkov do jedného „konzistentného prostredia pre stretnutia“. Funkciu môžete zapnúť rovnakým spôsobom ako sa zapína zobrazenie Speaker View alebo Gallery View. Pri povolení funkcie Immersive View budete mať možnosť účastníkov automaticky alebo manuálne usporiadať do virtuálnej scény, ktorú si vyberiete, presúvať ich a dokonca aj meniť ich veľkosť, aby vyzerali prirodzenejšie. Kedykoľvek je tiež možné zmeniť scénu alebo sa vrátiť späť do iného zobrazenia. Zoom má implementovaných niekoľko scén, ktoré môžete použiť, ale môžete samozrejme nahrať aj svoj vlastný obrázok alebo video, ktoré bude plniť funkciu virtuálneho pozadia.

Immersive View je teraz k dispozícii pre desktopových klientov operačných systémov Windows a macOS a je predvolene povolený pre všetky bezplatné a jednotlivé Pro účty vo verzii 5.6.3 (alebo vyššej) aplikácie Zoom. Prostredníctvom webu je možné toto zobrazenie povoliť aj pre všetky ostatné typy účtov.

Ak ktorýkoľvek účastník nepoužíva aktualizovanú verziu počítačovej alebo mobilnej aplikácie, uvidí účastníkov schôdzky v zobrazení Gallery View alebo Speaker View s jednoduchým čiernym pozadím. Ostatní budú týchto účastníkov vidieť aj naďalej v zobrazení Immersive View. Toto zobrazenie podporuje až 25 účastníkov, takže v prípade, že je na schôdzke viac ľudí, ostatní sa zobrazia v miniatúrach v hornej časti. Zobrazenie Immersive View však nepodporuje nahrávky, takže cloudové a miestne záznamy sa v závislosti od ich nastavení nahrajú v niektorom z ostatných zobrazení.

Prečítajte si tiež: Telegram pridá podporu skupinových videohovorov a zdieľanie obrazovky

Zdroje: Zoom Blog