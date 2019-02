Včerajšia aktualizácia XBOX One X a XBOX Live znefunkčňuje konzoly!

Včerajšia aktualizácia operačného systému (a úpravy na serveroch XBOX Live) v Xboxe One prekvapila viacerých používateľov. Spôsobuje čiernu obrazovku a konzolu nie je možné vôbec zapnúť.

Používatelia na Reddite i Twitteri sa sťažujú, že nepomáha ani soft či hard reset a ich opakovania. Konzoly sú jednoducho mŕtve. Microsoft ešte v ten deň zaregistroval problém a začal pracovať na náprave. Za problémom má stáť akási „zmena služby“ XBOX Live. Či sa službu podarilo opraviť sfunkčniť konzoly Xbox One nie je známe a tiež nie je známe, či problém postihol aj východoeurópskych alebo len amerických používateľov. Podľa posledných údajov je ale Slovensko, Česko, Poľsko či Maďarsko medzi postihnutými krajinami spolu s UK či Beneluxom.

@XboxSupport @Microsoft why is my Xbox coming up with a black screen and not letting me move around the menu. It’s also saying I need to update something and I’m not able to do that? Any solutions pic.twitter.com/e4BRoAsovh