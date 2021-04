Uniknuté testy ukazujú výkonnosť grafickej karty NVIDIA CMP 40HX určenej na ťažbu kryptomien

Ťažba kryptomeny Ethereum je v dnešnej dobe veľmi rozšírená a spoločnosti ako NVIDIA sa tak usilujú zarobiť aj v tomto smere. Spoločnosť NVIDIA preto vo februári oznámila grafické karty CMP (Crypto Mining Processor) HX s hash ratom od 26MH/s (CMP 30HX) až po 80MH/s (CMP 90HX).

Podľa spoločnosti NVIDIA je v strede série CMP HX grafická karta CMP 40HX, ktorá má udávaný hash rate 36MH/s. Teraz však bol odhalený výkon údajného prototypu karty CMP 40HX od spoločnosti ASUS, ktorý naznačuje, že karta je ešte výkonnejšia, ako sa čakalo. Portálu VideoCardz sa do rúk dostal obrázok zachytávajúci až osem ťažiacich grafických kariet ASUS CMP 40HX. Tieto karty však dosahovali výkon až 43MH/s namiesto 36MH/s, čo je údaj uvádzaný spoločnosťou NVIDIA.

Vďaka uvedenému výkonu sa tieto karty dostali takmer na úroveň modelu CMP 50HX, ktorý má podľa spoločnosti NVIDIA oficiálny hash rate 45MH/s. Nie je jasné, či karty, ktoré používal tento tester, boli nejako vylepšené, aby dosiahli takýto vysoký výkon, je však každopádne vidieť, že takýto výkon je naozaj možné dosiahnuť. Ešte zaujímavejšie je, že spotreba karty CMP 40HX by podľa spoločnosti NVIDIA mala byť 185W, ale každá z grafických kariet testera spotrebovávala iba 135W.

Samozrejme je potrebné tieto informácie brať s rezervou, pretože obrázky vôbec nemusia byť pravdivé. Ak však pravdivé sú, ukazujú výborný potenciál pre ľudí, ktorí by chceli ťažiť kryptomeny. Tiež by to však mohlo pomôcť hráčom, ktorým by sa teoreticky mohlo ujsť viac grafických kariet série GeForce RTX 3000, keďže tieto CMP 40HX karty dosiahli výkon veľmi podobný grafickej karte GeForce RTX 3060.

Očakáva sa, že karta nižšej rady ASUS CMP 30HX, bude stáť 599 dolárov, zatiaľ čo karta CMP 40HX od spoločnosti ASUS bude podľa portálu VideoCardz stáť 699 dolárov. Problémom však stále môže byť reála dostupnosť týchto kariet.

Zdroje: VideoCardz