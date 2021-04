Unikli obrázky pripravovaných inteligentných hodiniek spoločnosti Google

Google by mohol svoje inteligentné hodinky uviesť na trh v októbri tohto roku. Uviedol tak Jon Prosser na svojom YouTube kanáli „FRONT PAGE TECH“, kde tiež zverejnil niekoľko obrázkov týchto hodiniek.

Zverejnené obrázky odhaľujú dizajn a potvrdzujú, že sa inteligentné hodinky budú bežať na vlastnom systéme WearOS spoločnosti Google. Prosser tiež tvrdí, že inteligentné hodinky budú mať bezrámikový dizajn. Na základe obrázkov vyzerajú inteligentné hodinky spoločnosti Google s okrúhlym dizajnom naozaj prémiovo.

Google už nejaký čas pracuje na svojich prvých inteligentných hodinkách Pixel Watch. Tie by pravdepodobne mali prísť v októbri 2021. Už teraz sa však určité obrázky dostali k Jonovi Prosserovi, ktorý ich síce priamo zverejniť nemohol (kvôli ochrane zdroja), avšak požiadal Iana Zelba aby z daných obrázkov vytvoril 3D rendery, ktoré následne zverejnil.

Hodinky Pixel Watch s interným kódovým označením Rohan budú dodávané s bezrámikovým displejom. Okrúhla obrazovka bude zodpovedať puzdru hodiniek pre tento prémiový vzhľad. Na pravom okraji sa tiež bude nachádzať tlačidlo pravdepodobne na účel vypínača (prípadne bude možno slúžiť ako funkčné či programovateľné tlačidlo). Hodinky budú pravdepodobne dodávané v čiernom a striebornom prevedení s množstvom rôznych remienkov.

Špecifikácie tohto zariadenia zatiaľ známe nie sú. Z hľadiska používateľského rozhrania budú mať hodinky minimalistický dizajn (podľa prostredia systému monitorovania srdcového rytmu). Inteligentné hodinky Google Pixel Watch budú pravdepodobne integrované aj do ďalších aplikácií a služieb Google (navigácia,...) a mali by byť vybavené podporou Google asistenta. Presný dátum ich uvedenia na trh zatiaľ nie je známy, podľa Prossera by však mali prísť niekedy v októbri 2021.

Zdroje: YouTube