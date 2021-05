UFO ako cesta k novej fyzike?

Vedec z MIT tvrdí, že výskumom fenoménu UFO, by sme mohli objaviť nové fyzikálne zákony.

V poslednej dobe nastáva vzrastajúci záujem o fenomén - UFO, teda neidentifikovateľný lietajúci objekt. Má ísť o objekty, ktorých pôvod nevieme vysvetliť a sú predmetom vyšetrovania. Po rokoch utajovania, sa rozhodla americká vláda odtajniť spisy, ktoré sa venujú tejto tématike. Pritom by malo stále aktívne prebiehať vyšetrovanie tohto fenoménu americkou vládou. Vyšetrovacia skupina má skúmať výpovede štátnych zamestnancov, ktorí mali "skúsenosť" s UFO-m. Veľa z týchto správ zahŕňa záhadné objekty spozorované pilotmi námorníctva, ktorí videli neznáme lietajúce stroje. Tie mali lietať v atmosfére vysokou rýchlosťou a pravdepodobne odporovať fyzikálnym zákonom, vďaka ich nezvyčajnému štýlu letu.

Podľa vedca Rizwana Virka, ktorý je absolventom MIT robíme veľkú chybu, pretože sa venuje len veľmi málo pozornosti tomuto fenoménu. Vedec si myslí, že UFO by mohlo viesť k pochopeniu nášho miesta vo vesmíre a zároveň viesť k určitému pokroku vo vývoji nových materiálov. Samozrejme, výskum fenoménu v mohol pomôcť objaviť novú fyziku, biológiu, ale aj učiniť nové objavy vo výskume kvantovej fyziky, kozmológie a v spoločenských vedách. Podľa vedca by sa nemali ľudia presviedčať o existencii UFA, ale vedci by sa mali začať seriózne venovať tomuto fenoménu a snažiť sa ho objasniť.

