Twitter údajne pracuje na predplatnej službe Twitter Blue za 2.99$ mesačne

Očakáva sa, že spoločnosť Twitter uvedie na trh službu Twitter Blue, prémiovú predplatnú službu s cenou 2.99$ mesačne. Podrobnosti o tejto službe zdieľala softvérová vývojárka Jane Manchun Wong.

Služba Twitter Blue by mala obsahovať funkcie, ako napríklad zrušenie zverejneného tweetu do niekoľkých sekúnd od zverejnenia (Twitter zatiaľ neobsahuje ani funkciu upravenia už zverejneného tweetu). Ďalším doplnkom služby Twitter Blue bude pravdepodobne sekcia, ktorá používateľom umožní usporiadať a uložiť si svoje obľúbené tweety, prípadne tweety, ktoré by si chceli prezrieť neskôr.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Spoločnosť Twitter zatiaľ neoznámila svoju predplatnú službu. Neexistuje teda žiadne oficiálne potvrdenie o funkciách, cene ani čase spustenia služby. Stále tiež nie je jasné, či by boli používatelia za takúto službu ochotní platiť. Pre viac podrobností si budeme musieť počkať až na oficiálne predstavenie predplatnej služby od spoločnosti Twitter.

Zdroje: Twitter