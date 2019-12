TOP 10 tech produktov práve končiacej dekády

Magazín Wired zostavil svoj rebríček desiatich naj technológii definujúcich práve končiacu dekádu. Do výberu zaradil tieto technické produkty

- WhatsApp

- Apple iPad

- Uber (and Lyft)

- Instagram

- Apple iPhone 4S

- Tesla Model S

- Oculus Rift

- Amazon Echo

- Google Pixel

- SpaceX Falcon Heavy

Ide o produkty, ktoré skutočne priniesli revolúcie a spôsobili výrazné zmeny vo svojich oblastiach. Naozaj dosiahli to čím sa zaklína väčšina startupov, keď vravia ako zmenia svet.

Na tomto výbere vidíme, ako veľmi súčasný technologický pokrok definuje IT oblasť. 70 percent výberu patrí do IT kategórie. Uber je aplikácia informačných technológii na dopravné služby a tiež sa dá pripočítať k IT technológiám. Nebyť Elona Muska, ani zostávajúce dve položky, Tesla Model S a SpaceX Falcon Heavy, by sme vo výbere nemali. A Elon Musk je tiež z IT prostredia.

Wired sa pozrel aj na opačný koniec spektra, na produkty, ktoré zažili presný opak príbehov technológii v zozname vyššie. Zverejnil jeho zoznam 10 tech produktov, ktoré v tejto dekáde zažili najhoršie uvedenia na trh. Zaujímavosťou je, že v tomto zozname má svojho hráča takmer každý zo súčasných IT gigantov. V zozname sú

- Samsung Galaxy Note 7

- Boeing 737 MAX

- Google+

- HealthCare.gov

- Microsoft Windows RT

- Amazon Fire Phone

- Sony PlayStation Vita

- Juicero

- Netflix Qwikster

- Apple iPhone 4

