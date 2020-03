Tlačová správa: Televízory 8K QLED sú absolútnym trhákom Samsungu

Ak ste sa nazdávali, že modely 4K QLED od Samsungu sú na súčasnom trhu úplným maximom značky, dva roky dozadu prišiel Samsung s prvým modelom televízie s 8K rozlíšením. Jeho dnešné podoby sú však ešte o niekoľko levelov vyššie a ponúkajú úplne nové rozmery televízneho vysielania.



Kým len relatívne nedávno sme sa nadchli zavedením Full HD, netrvalo dlho a zatienilo ho rozlíšenie 4K. Ani tento typ sa však dlho neohrial medzi novinkami a príchod 8K si získal pozornosť viacerých. Predtým, než sa pozrieme na súčasné maximum toho, s čím dokázal Samsung na slovenský trh prísť, je nevyhnutné si vysvetliť, v čom spočíva rozdiel medzi už pomerne bežným a zaužívaným 4K rozlíšením a jeho novšou obdobou 8K.



8K predstavuje nadštandard



Zatiaľ, čo je 4K rozlíšenie pomerne bežné a vyhľadávané, len nedávne rozlíšenie 8K predstavuje revolúciu zobrazovania. Kým pri rozlíšení 8K hovoríme totiž už o 7680 x 4320 pixelov, 4K rozlíšenie predstavuje jeho polovičnú verziu (3840 x 2160 pixelov) a Full HD zase jeho nepatrnú šestnástinu (1920 x 1080 pixelov).



Štvornásobný príjem informácií



Pre lepšiu predstavu o tom, aké rozdiely tieto špičkové rozlíšenia znázorňujú, nám pomôže samotné prepočítanie pixelov. Kým 4K dokáže zobraziť 8 294 400 pixelov, rozlíšenie 8K disponuje štvornásobkom informácií a znázorňuje neuveriteľných 33 177 600 pixelov.

Toto porovnanie jednotlivých rozšírení len potvrdzuje, akú obrovskú kvalitu obrazu si pod 8K rozlíšením predstaviť. (New vision / Shutterstock.com)



Špeciálne prepojenie a obsahové obmedzenia



Ak chcete pozerať video v 8K rozlíšení, bežný kábel HDMI vám na prepojenie v tomto prípade rozhodne nepostačí a hľadať budete musieť len medzi podporovanými typmi. Problém môže nastať ale v prípade očakávaní v rámci obsahovej ponuky a pokiaľ nemáte ucelenú predstavu o súčasných možnostiach s rozlíšením 8K, môžete zostať mierne zaskočení.



Bežná televízna ponuka absolútne neprichádza do úvahy, rovnako ako Blu-ray filmy ponúkajúce najmä rozlíšenie 4K. Filmové spoločnosti však s možnosťou takéhoto rozlíšenia rátajú a krok s nimi sa snažia držať aj niektoré televízne programy.



Zabudnite na bežné vysielacie programy



Slovenská kinematografia je ešte pomerne veľa krokov pozadu za najnovšími technickými pokrokmi a podobne to bude aj pri televíznych programoch. Obľúbené reality show, seriály či iné tvorby slovenských televízií rozhodne v rozlíšení 8K nenájdete, zabudnúť však môžete aj na staršie 4K. Súčasná ponuka televíznych programov disponuje nanajvýš Full HD, no nie je to vôbec pravidlom a vo väčšine prípadov si budete musieť vystačiť len s bežným HD ready, kým pri iných dokonca až s SD rozlíšením.



S čím môžete ale rátať, sú predovšetkým športové vysielania sledované na globálnej úrovni. Vysielané v rozlíšení 8K by mali byť aj nadchádzajúce Letné olympijské hry Tokio 2020, či sa však budú konať je z dôvodu súčasnej nepriaznivej situácie zatiaľ viac ako otázne. Veľké očakávania v zobrazení množstva informácií zodpovedajú aj celkovej spotrebe energie a počítať treba s tým, že tieto zariadenia patria relatívne k tým energeticky náročnejším.



Streamovacie platformy vyplnia dieru



Slabú ponuku pomerne rýchlo vyplnia streamovacie spoločnosti so svojou vlastnou tvorbou.



Nakoľko ich cieľom je sprístupniť divákovi maximálny zážitok v tej najlepšej kvalite, s touto možnosťou môžete pri týchto platformách rátať. Na čo sa však treba pripraviť je fakt, že slovenská produkcia výrazne zaostáva a na rozlíšenie 8K si ešte pomerne dlho počkáme.

Ponuka obsahu v rozlíšení 8K je relatívne obmedzená. (REDPIXEL.PL / Shutterstock.com)



Ak sa slovenský divák drží aktuálnych trendov a uvažuje nad nejakým novším modelom vyššieho štandardu, najčastejšie siahne po 4K rozlíšení. Rozlíšenie 8K je v slovenských domácnostiach len ďalekou hudbou budúcnosti. Otázka kedy a či vôbec si získa priazeň a sympatie slovenských divákov je tak na mieste. V apríli tohto roka sa súčasná ponuka Samsung TV rozšíri a na slovenskom trhu umožní kúpu ešte vyššej triedy modelov 8K QLED Smart TV. Kto vie, možno sa stanú absolútnym trhákom a prelomovým produktom diváckeho zoskupenia, možnosť zobraziť aj tie najmenšie detaily je totiž prísľubom novej reality televízneho vysielania.

Zdroj: Tlačová správa